Ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem

4-) 20 ARALIK 1922 NİKSAR-ERBAA DEPREMİ

20 Aralık 1942 tarihinde, yerel saat ile 17:05'te meydana gelen ve 30 saniye süren, merkez üssü Erbaa, Niksar hattı olan 7 büyüklüğündeki Niksar-Erbaa depreminde 3000 kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinde Niksar haritadan silinmiş ve sadece birkaç yapı ayakta kalmayı başabilmiştir.