Ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem
Ülkemizde en çok can ve mal kaybına neden olan afetlerin başında gelen depremler; en fazla gerçekleşen ve en yıkıcı doğal afetler arasındadır. Peki, ülkemizde gerçekleşen en yıkıcı depremler hangi şehirlerde meydana gelmiştir? İşte, ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem…
1-) 13 EYLÜL 1924 ERZURUM-PASİNLER DEPREMİ
13 Eylül 1924 tarihinde Erzurum Pasinler’de yerel saat ile 16:34'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 60 kişi yaşamını yitirdi.
2-) 7 MAYIS 1930 HAKKARİ DEPREMİ
7 Mayıs 1930 tarihinde saat 00:34'te Türkiye-İran sınırında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2514 kişi yaşamını yitirdi.
3-) 1939 ERZİNCAN DEPREMİ
27 Aralık 1927 tarihinde, yerel saat ile 01:57’de meydana gelen, dünyanın en büyük depremlerinden biri olan 7,9 büyüklüğündeki Erzincan depreminde 32 bin 968 kişi yaşamını yitirdi.
4-) 20 ARALIK 1922 NİKSAR-ERBAA DEPREMİ
20 Aralık 1942 tarihinde, yerel saat ile 17:05'te meydana gelen ve 30 saniye süren, merkez üssü Erbaa, Niksar hattı olan 7 büyüklüğündeki Niksar-Erbaa depreminde 3000 kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinde Niksar haritadan silinmiş ve sadece birkaç yapı ayakta kalmayı başabilmiştir.