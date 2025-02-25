  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem

Ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem

Ülkemizde en çok can ve mal kaybına neden olan afetlerin başında gelen depremler; en fazla gerçekleşen ve en yıkıcı doğal afetler arasındadır. Peki, ülkemizde gerçekleşen en yıkıcı depremler hangi şehirlerde meydana gelmiştir? İşte, ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem…

Ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem - Sayfa 1

1-) 13 EYLÜL 1924 ERZURUM-PASİNLER DEPREMİ

13 Eylül 1924 tarihinde Erzurum Pasinler’de  yerel saat ile 16:34'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 60 kişi yaşamını yitirdi.

1 | 18
Ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem - Sayfa 2

 2-) 7 MAYIS 1930 HAKKARİ DEPREMİ

7 Mayıs 1930 tarihinde saat 00:34'te Türkiye-İran sınırında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2514 kişi yaşamını yitirdi.

2 | 18
Ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem - Sayfa 3

3-) 1939 ERZİNCAN DEPREMİ

27 Aralık 1927 tarihinde, yerel saat ile 01:57’de meydana gelen, dünyanın en büyük depremlerinden biri olan 7,9 büyüklüğündeki Erzincan depreminde 32 bin 968 kişi yaşamını yitirdi.

3 | 18
Ülkemizde tarihten bu yana yaşanan en yıkıcı 18 deprem - Sayfa 4

4-) 20 ARALIK 1922 NİKSAR-ERBAA DEPREMİ

20 Aralık 1942 tarihinde, yerel saat ile 17:05'te meydana gelen ve 30 saniye süren, merkez üssü Erbaa, Niksar hattı olan 7 büyüklüğündeki Niksar-Erbaa depreminde 3000 kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinde Niksar haritadan silinmiş ve sadece birkaç yapı ayakta kalmayı başabilmiştir.

4 | 18