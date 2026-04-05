Umre yolculuğunda 600 kişi mahsur kaldı, tur şirketi iflas etti
Umre için kutsal topraklara giden 600 Türk vatandaşı, anlaştıkları tur şirketinin iflası nedeniyle mağdur oldu. 177 kişi devlet desteğiyle sonrası yurda döndü.
Umre vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden yüzlerce Türk vatandaşı, anlaştıkları tur şirketinin iflas etmesiyle büyük bir darbe yedi.
Edinilen bilgilere göre şirket otel ödemesini yapamazken, yüzlerce kişi dönüş için harekete geçti. Ancak bu noktada da maliyetlerin yüksek olması nedeniyle umre yolculuğundaki yüzlerce kişi mağdur oldu.
Yaşanan bu trajik olayda devlet devreye girdi ve mağdur vatandaşlar yurda geri dönüş yaptı. Ancak kafileden sadece 177 kişi geri dönebildi.
Kutsal topraklarda ibadetlerini ifa ederken tur şirketinin mali kriz haberiyle sarsılan vatandaşlar için süreç tam bir belirsizliğe dönüştü. Otellerden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kafile, Türkiye'ye dönüş yolunu bulmakta zorlandı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin girişimleri ve Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle, mağdur vatandaşlardan 177'si Türk Hava Yolları'na ait uçakla gece yarısı İstanbul'a getirildi. Havalimanında karşılanan kafile, daha sonra otobüslerle memleketleri Sakarya'ya sevk edildi.