Un helvasının kıvam veren tek malzeme. 1 kaşık bile ekleseniz yeterli asla dağılmıyor
Un helvası yaparken dağılmasını ve kıvamının bozulmasını önlemek için 1 yemek kaşığı pekmez eklemek yetiyor. Pekmez sadece kıvam ve lezzet vermez. Bünyesindeki yüksek besin değeri sayesinde un helvasının besin değerini de artırır.
Pratik ve kolay hazırlanışıyla bilinen un helvasını hazırlamak için bilinmesi gereken püf noktalar var. Sadece 1 avuç unla bile hazırlanan bu lezzetli tatlı tüyolar dikkate alınarak hazırlandığında parmak ısırtabilir.
Ayrıca kalorisi düşüktür bu nedenle diyet yapanlar tarafından bile tercih edilir. Servis edilirken de üzerine eklenen bir tutam ceviz ya da fındık da lezzetini artırır.
Un helvası pişirirken bilmeniz gereken şerbeti süt yerine suyla hazırlamanızdır. Ayrıca dilerseniz ceviz içi yerine fındık ya da Antep fıstığı da tercih edebilirsiniz.