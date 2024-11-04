  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Un helvasının kıvam veren tek malzeme. 1 kaşık bile ekleseniz yeterli asla dağılmıyor

Un helvasının kıvam veren tek malzeme. 1 kaşık bile ekleseniz yeterli asla dağılmıyor

Un helvası yaparken dağılmasını ve kıvamının bozulmasını önlemek için 1 yemek kaşığı pekmez eklemek yetiyor. Pekmez sadece kıvam ve lezzet vermez. Bünyesindeki yüksek besin değeri sayesinde un helvasının besin değerini de artırır.

Un helvasının kıvam veren tek malzeme. 1 kaşık bile ekleseniz yeterli asla dağılmıyor - Sayfa 1

Pratik ve kolay hazırlanışıyla bilinen un helvasını hazırlamak için bilinmesi gereken püf noktalar var. Sadece 1 avuç unla bile hazırlanan bu lezzetli tatlı tüyolar dikkate alınarak hazırlandığında parmak ısırtabilir.

1 | 14
Un helvasının kıvam veren tek malzeme. 1 kaşık bile ekleseniz yeterli asla dağılmıyor - Sayfa 2

Ayrıca kalorisi düşüktür bu nedenle diyet yapanlar tarafından bile tercih edilir. Servis edilirken de üzerine eklenen bir tutam ceviz ya da fındık da lezzetini artırır.

2 | 14
Un helvasının kıvam veren tek malzeme. 1 kaşık bile ekleseniz yeterli asla dağılmıyor - Sayfa 3

Un helvası pişirirken bilmeniz gereken şerbeti süt yerine suyla hazırlamanızdır. Ayrıca dilerseniz ceviz içi yerine fındık ya da Antep fıstığı da tercih edebilirsiniz.

3 | 14
Un helvasının kıvam veren tek malzeme. 1 kaşık bile ekleseniz yeterli asla dağılmıyor - Sayfa 4

TAM KIVAMINDA UN HELVASI TARİFİ

Un helvası hazırlarken gereken malzemeler çok basittir. İşte kıvamı şaşmayan un helvası için gerekenler:

  • 170 gram tereyağı (12 yemek kaşığı)
  • 1,5 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı su
  • 1 su bardağı toz şeker

 

4 | 14