  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Un kurabiyesinin ağızda eriyip dağılmasını sağlıyor; 38 yıllık pasta ustası tavsiye etti

Un kurabiyesinin ağızda eriyip dağılmasını sağlıyor; 38 yıllık pasta ustası tavsiye etti

Ağızda dağılan tam kıvamında un kurabiyesi hazırlamak için 38 yıllık pastacı Necati ustanın tavsiyesine kulak verin

Un kurabiyesinin ağızda eriyip dağılmasını sağlıyor; 38 yıllık pasta ustası tavsiye etti - Sayfa 1

Çayların yanına servis edilen un kurabiyesi hafif ve pratik olduğu için çokça hazırlanıyor. Özellikle pastane usulü hazırlamak çok çok önemli. Bu şekilde daha lezzetli ve güzel oluyor.

1 | 14
Un kurabiyesinin ağızda eriyip dağılmasını sağlıyor; 38 yıllık pasta ustası tavsiye etti - Sayfa 2

Kalorisi düşük olduğu için aşırı tüketilmediği sürece kilo da yapmayan un kurabiyesi çayların yanına tercih ediliyor. Peki gerçek pastane pastacı usulü un kurabiyesi nasıl yapılır?

2 | 14
Un kurabiyesinin ağızda eriyip dağılmasını sağlıyor; 38 yıllık pasta ustası tavsiye etti - Sayfa 3

38 YILLIK PASTACININ SIR GİBİ SAKLADIĞI TARİF

Un kurabiyesinin ağızda erimesi için sağlarınızın sıcaklığı oda sıcaklığında olmalıdır. 38 yıldır pastacı olarak mutfakta sanat icra eden Necati usta bu tüyoyu verdi.

3 | 14
Un kurabiyesinin ağızda eriyip dağılmasını sağlıyor; 38 yıllık pasta ustası tavsiye etti - Sayfa 4

Gereken malzemeler:

  • 1 paket tereyağı ya da margarin (yumuşak olmalı, 250 g)
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ
  • 4 çorba kaşığı buğday nişastası
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • Aldığı kadar un

Üzeri için;

  • Yarım su bardağı pudra şekeri
4 | 14