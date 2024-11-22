Un kurabiyesinin ağızda eriyip dağılmasını sağlıyor; 38 yıllık pasta ustası tavsiye etti
Ağızda dağılan tam kıvamında un kurabiyesi hazırlamak için 38 yıllık pastacı Necati ustanın tavsiyesine kulak verin
Çayların yanına servis edilen un kurabiyesi hafif ve pratik olduğu için çokça hazırlanıyor. Özellikle pastane usulü hazırlamak çok çok önemli. Bu şekilde daha lezzetli ve güzel oluyor.
Kalorisi düşük olduğu için aşırı tüketilmediği sürece kilo da yapmayan un kurabiyesi çayların yanına tercih ediliyor. Peki gerçek pastane pastacı usulü un kurabiyesi nasıl yapılır?
38 YILLIK PASTACININ SIR GİBİ SAKLADIĞI TARİF
Un kurabiyesinin ağızda erimesi için sağlarınızın sıcaklığı oda sıcaklığında olmalıdır. 38 yıldır pastacı olarak mutfakta sanat icra eden Necati usta bu tüyoyu verdi.