University College London: Günde 30 dakika egzersiz beyne 24 saat doping

University College London (UCL) tarafından yapılan araştırmaya göre, orta ve yoğun şiddette yapılan günde 30-60 dakika egzersiz, beyindeki hafıza ve bilişsel işlevleri ertesi gün de iyileştiriyor. Ayrıca, derin uyku ile birleşen egzersiz, beyin fonksiyonlarını daha da güçlendiriyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem Çınar, konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...