University College London: Günde 30 dakika egzersiz beyne 24 saat doping
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem Çınar, University College London (UCL) tarafından yapılan çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre, orta ve yoğun şiddette yapılan günde 30-60 dakika egzersiz, beyindeki hafıza ve bilişsel işlevleri ertesi gün de iyileştiriyor. Ayrıca, derin uyku ile birleşen egzersiz, beyin fonksiyonlarını daha da güçlendiriyor. İşte, konuya dair detaylar...
University College London (UCL) tarafından yapılan araştırmaya göre, orta ve yoğun şiddette yapılan günde 30-60 dakika egzersiz, beyindeki hafıza ve bilişsel işlevleri ertesi gün de iyileştiriyor. Ayrıca, derin uyku ile birleşen egzersiz, beyin fonksiyonlarını daha da güçlendiriyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem Çınar, konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Doç. Dr. Çınar, araştırma bulgularını şu şekilde yorumladı:
“Egzersiz sonrasında beyindeki nörotransmitter değişiklikleri, bir sonraki gün beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor ve hafızayı güçlendiriyor. Egzersizin sadece anlık değil, uzun vadeli bilişsel faydalar sağladığını da görmekteyiz. Derin uyku ile birleşen egzersiz, bu etkiyi pekiştiriyor.”
Egzersizin sağlığa etkisi
Düzenli egzersizin yalnızca zihinsel sağlığı değil, bedensel sağlığı da iyileştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz kalp sağlığını güçlendirir, kan basıncını dengeler ve metabolik hastalıkların riskini azaltır. Kas ve iskelet sistemi üzerinde de olumlu etkiler oluşturur, eklem sağlığını korur ve kemik yoğunluğunu artırır. Aynı zamanda egzersiz, ruh halini iyileştiren endorfin salgılar ve stres seviyelerini düşürür. Böylece fiziksel ve psikolojik iyilik hali sağlanmış olur” dedi.
"Egzersiz ve uyku, beynin genç kalmasını sağlıyor"
Araştırma, egzersiz ve kaliteli uyku kombinasyonunun beynin yaşlanma sürecini yavaşlattığını gösteriyor. Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz, beyin fonksiyonlarını güçlendirirken, özellikle derin uyku evresinde geçirilen zaman hafızayı iyileştiriyor ve bilişsel fonksiyonları artırıyor. Bu iki faktörün birlikte etkisi, yaşlanan beyin üzerinde olumlu sonuçlar oluşturuyor” şeklinde konuştu.