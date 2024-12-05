Ünlü astrolog açıkladı. Bu 2 burç için Aralık ayında büyük sürprizler olacak! Fırsat kapıları...

Oğlak Burcu - 22 Aralık - 19 Ocak Kış Gündönümü'nün ardından 21 Aralık'ta Oğlak mevsimi başlayacak ve her zaman olduğu gibi Oğlak mevsiminde bir Oğlak yeniayının tadını çıkaracak. Ve bu yıl 30 Aralık'ta olacak. Bu ayın ikinci yeni ayıdır ve Kara Ay olarak adlandırılıyor. Yeniay yeni bir başlangıç için bir fırsatı temsil ettiğinden, bu Aralık ayında iki tane olması dikkat çekicidir. İkincisi, nadir olanı, sizin burcunuzda, bu yüzden beklenmedik bir şeye başlamak için nadir bir fırsatınız olacak. Bir arkadaşınız sizi bir yarışmaya katılmaya, bir podcast'in ortak sunuculuğunu yapmaya çağırabilir veya dahiyane bir iş fikri ortaya koyabilirsiniz.