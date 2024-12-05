Ünlü astrolog açıkladı. Bu 2 burç için Aralık ayında büyük sürprizler olacak! Fırsat kapıları...
Yıl sonu yaklaşıyor, burçlar için yeni bir sürece daha giriliyor. Ünlü astrolog Inbaal Honigman, Aralık ayında bazı burçlar için fırsat kapılarının açılacağını söyledi. Özellikle iki burç için bolluk bereket beraberinde gelecek.
Burçlar, çoğu kişi inanmasa da milyonlarca kişinin titizlikle takip ettiği alanlardan biri. Astrolog ilgili olanlar her ay burçları ile ilgili tahmin ve söylemlere bakarken, Aralık ayında pek çok burç için yeni bir döngü başlayacak.
Ünlü astrolog ve medyum olan Inbaal Honigman, Aralık ayı için tahminlerini paylaştı. Özellikle iki burca dikkat çeken astrolog, bolluk ve bereket kapılarını açacağını öngördü.
Oğlak Burcu - 22 Aralık - 19 Ocak Kış Gündönümü'nün ardından 21 Aralık'ta Oğlak mevsimi başlayacak ve her zaman olduğu gibi Oğlak mevsiminde bir Oğlak yeniayının tadını çıkaracak. Ve bu yıl 30 Aralık'ta olacak. Bu ayın ikinci yeni ayıdır ve Kara Ay olarak adlandırılıyor. Yeniay yeni bir başlangıç için bir fırsatı temsil ettiğinden, bu Aralık ayında iki tane olması dikkat çekicidir. İkincisi, nadir olanı, sizin burcunuzda, bu yüzden beklenmedik bir şeye başlamak için nadir bir fırsatınız olacak. Bir arkadaşınız sizi bir yarışmaya katılmaya, bir podcast'in ortak sunuculuğunu yapmaya çağırabilir veya dahiyane bir iş fikri ortaya koyabilirsiniz.
Balık Burcu - 19 Şubat - 20 Mart
9 Aralık, 2024 yılında Balık burçları için hayallerin gerçekleştiği bir gün olacak. Bu tarihte Ay Balık burcunda olacak. Ayrıca yaşam hedefleriniz zihninizin ön saflarında yer alacak. Aynı gün, yönetici gezegeniniz Neptün de Balık burcunda ve Ay'a çok yakın hareket ederek onu güçlendiriyor. Partiye ek olarak, Mars Ay ile olumlu bir açı oluşturuyor. Mars bir cesaret ve azim gezegenidir ve size en mutlu sona ulaşmanız için gereken gücü verir.