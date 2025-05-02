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  4. Ünlü gayrimenkul uzmanı geleceği en parlak 25 arazi bölgesini açıkladı! Kapış kapış gidiyor

Ünlü gayrimenkul uzmanı geleceği en parlak 25 arazi bölgesini açıkladı! Kapış kapış gidiyor

Gayrimenkul hukuku konusunda sözüne en güvenilen isimlerin başında gelen ve 17 senedir sektördeki işleriyle ön plana çıkan Murat Gültekin, geleceği bulunan arazi bölgelerini paylaştı

Ünlü gayrimenkul uzmanı geleceği en parlak 25 arazi bölgesini açıkladı! Kapış kapış gidiyor - Sayfa 1

Murat Gültekin özellikle X platformunda çokça takip edilen bir uzman. Burada toplamda 278 bin takipçisi bulunmaktadır. Zaman zaman Gültekin takipçilerine geleceği bulunan yatırımlık arsa ve arazi fırsatlarını paylaşıyor. 

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Ünlü gayrimenkul uzmanı geleceği en parlak 25 arazi bölgesini açıkladı! Kapış kapış gidiyor - Sayfa 2

Gültekin, bu kez Bursa'ya dikkat çekti ve önümüzdeki senelerde değerinin artmasını beklediği toplamda 25 arazi bölgesini tek tek açıkladı. İşte o yerler:

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Ünlü gayrimenkul uzmanı geleceği en parlak 25 arazi bölgesini açıkladı! Kapış kapış gidiyor - Sayfa 3

1. Yolçatı - Nilüfer

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Ünlü gayrimenkul uzmanı geleceği en parlak 25 arazi bölgesini açıkladı! Kapış kapış gidiyor - Sayfa 4

2. İrfaniye - Nilüfer

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