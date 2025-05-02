Ünlü gayrimenkul uzmanı geleceği en parlak 25 arazi bölgesini açıkladı! Kapış kapış gidiyor
Gayrimenkul hukuku konusunda sözüne en güvenilen isimlerin başında gelen ve 17 senedir sektördeki işleriyle ön plana çıkan Murat Gültekin, geleceği bulunan arazi bölgelerini paylaştı
Murat Gültekin özellikle X platformunda çokça takip edilen bir uzman. Burada toplamda 278 bin takipçisi bulunmaktadır. Zaman zaman Gültekin takipçilerine geleceği bulunan yatırımlık arsa ve arazi fırsatlarını paylaşıyor.
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Gültekin, bu kez Bursa'ya dikkat çekti ve önümüzdeki senelerde değerinin artmasını beklediği toplamda 25 arazi bölgesini tek tek açıkladı. İşte o yerler:
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