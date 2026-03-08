Ünlü havayolu şirketinden yeni kural: Uçuş sırasında zorunlu hale getirildi. Uymayana ceza
Ünlü havayolu şirketi, uçuş sırasında sessizlik kurallarını bir adım daha ileri taşıyor. Uçuş sırasında telefon veya tabletinden sesli içerik dinleyenler için yeni dönem başlıyor.
Her havayolu şirketinin ortak kuralları olsa da, bazıları bunlara eklemeler yapabiliyor. Ünlü havayolu şirketi United Airlines’in son katı kuralı ise, yolcuları en kritik noktalarından vuruyor.
United Airlines, uçak yolcularının seyahatleri sırasında daha sessiz ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gürültü kurallarını sertleştiriyor.
Havayolu şirketi, Taşıma Sözleşmesi'nde yaptığı değişiklikle, uçakta kulaklık kullanmadan müzik dinleyen, film izleyen veya sosyal medya içeriklerini takip eden yolcuları uçaktan atma ve hatta uçuş yasağı getirme yetkisini kendine tanıdı.