Ünlü kardiyolog uzun hayatın sırrını verdi! Sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanızı sağlıyor
Ünlü kardiyolog, yalnızca sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı. ‘Uzun yaşamanın sırrı’ diye açıklayan Dr. Aurelio Rojas, o içeceği tüketenlerin yaşam beklentisi daha uzun olduğunu ve kalp krizi geçirme olasılıklarının daha düşük olduğunu söylüyor.
Ünlü kardiyolog Dr. Aurelio Rojas'a göre, sabahları kahve içenlerin yaşam beklentisi daha uzun oluyor ve kalp krizi geçirme olasılıkları daha düşük oluyor.
İspanya'nın Malaga kentindeki Hospital Regional Universitario'da görevli 35 yaşındaki doktor, 400 bin takipçisi bulunan Instagram kanalında, içeceğin faydaları hakkında aydınlatıcı araştırmalardan oluşan bir video yayınladı.
20.000 kişi araştırmaya katıldı
New Orleans'taki Tulane Üniversitesi Obezite Araştırma Merkezi uzmanları tarafından yapılan araştırmada, 20 yıldan uzun süre boyunca bu içeceği içen 20.000 kişi takip edildi ve bu kişilerin sağlık sonuçları, bu içeceği içmeyen kişilerin sağlık sonuçlarıyla karşılaştırıldı.