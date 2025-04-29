  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Ünlü kardiyolog uzun hayatın sırrını verdi! Sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanızı sağlıyor

Ünlü kardiyolog uzun hayatın sırrını verdi! Sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanızı sağlıyor

Ünlü kardiyolog, yalnızca sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek sıcak içeceği açıkladı. ‘Uzun yaşamanın sırrı’ diye açıklayan Dr. Aurelio Rojas, o içeceği tüketenlerin yaşam beklentisi daha uzun olduğunu ve kalp krizi geçirme olasılıklarının daha düşük olduğunu söylüyor.

Ünlü kardiyolog uzun hayatın sırrını verdi! Sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanızı sağlıyor - Sayfa 1

Ünlü kardiyolog Dr. Aurelio Rojas'a göre, sabahları kahve içenlerin yaşam beklentisi daha uzun oluyor ve kalp krizi geçirme olasılıkları daha düşük oluyor.

1 | 20
Ünlü kardiyolog uzun hayatın sırrını verdi! Sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanızı sağlıyor - Sayfa 2

İspanya'nın Malaga kentindeki Hospital Regional Universitario'da görevli 35 yaşındaki doktor, 400 bin takipçisi bulunan Instagram kanalında, içeceğin faydaları hakkında aydınlatıcı araştırmalardan oluşan bir video yayınladı.

2 | 20
Ünlü kardiyolog uzun hayatın sırrını verdi! Sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanızı sağlıyor - Sayfa 3

20.000 kişi araştırmaya katıldı

New Orleans'taki Tulane Üniversitesi Obezite Araştırma Merkezi uzmanları tarafından yapılan araştırmada, 20 yıldan uzun süre boyunca bu içeceği içen 20.000 kişi takip edildi ve bu kişilerin sağlık sonuçları, bu içeceği içmeyen kişilerin sağlık sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

3 | 20
Ünlü kardiyolog uzun hayatın sırrını verdi! Sabahları içilirse 100 yaşına kadar yaşamanızı sağlıyor - Sayfa 4

Araştırmacılar 10 yıl boyunca izledi

Araştırmacılar, 10 yıllık çalışma boyunca kahve içen bazı kişilerin, içmeyenlere kıyasla yüzde 16 daha az ölme ihtimalinin olduğunu buldu. Ayrıca kalp hastalığından ölme olasılıkları da yüzde 30 daha azdı.

 

4 | 20