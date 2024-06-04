Ünlü oyuncunun 931 milyon TL’lik evine fiyatı düşürmesine rağmen alıcı yok
Kanadalı komedyen ve sinema oyuncusu Jim Carrey’nin Los Angeles’ta satışa çıkardığı 931 milyon TL evinin fiyatı 7 milyon dolar kadar düştü.
62 yaşındaki Jim Carrey, ilk olarak Brentwood’daki 36 bin km²'lik geniş malikanesini Şubat 2023'te 931 milyon TL (28,9 milyon dolar) gibi yüksek bir fiyata satışa çıkardı.
Ancak eve alıcı çıkmadı. Carrey, bu nedenle defalarca fiyatı düşürdü. İlk kesinti iki ay sonra geldi ve evin fiyatı 27 milyon dolara düştü. Ekim 2023'e gelindiğinde ise evin fiyatı 24 milyon dolara kadar indi.
EVİN FİYATI 7 MİLYON DOLAR DAHA DÜŞTÜ
Şimdi Carrey, istenen fiyatı daha da düşürdü ve istediği fiyatı 706 milyon TL’ye (21,9 milyon dolar) sabitledi; bu da 7 milyon dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.
Lüks Brentwood mahallesinde yer alan tek katlı mülkte beş yatak odası, altı tam banyo ve üç yarım banyo bulunuyor.