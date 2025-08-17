Ünlü su markasında mikroplastik paniği! Rekor seviyede tespit edildi yetkililer harekete geçti

  1. Ekonomim
İçme sularındaki endişeler her geçen gün artarken, ünlü bir su markasında tespit edilen mikroplastik halkta paniğe neden olurken, yetkilileri harekete geçirdi.

Günümüzde artık sağlıklı gıda bulmak bir hayli zorlaştı. Yediğimiz sosisten salama, sucuktan tavuğa kadar artık her şeyde bakteri veya mikroplastik tehlikesi olabiliyor.

Çeşme sularına güvenmeyip hazır su almak da artık anlamsız olmaya başladı. 

Zira ünlü bir su markasında tespit edilen mikroplastik paniği, halkta paniğe neden olurken yetkilileri de harekete geçirdi.

Fransa’da içme suyu güvenliği konusunda gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

