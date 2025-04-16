Ünlü ‘Yalnız ev’ satışa çıktı! Issızlığın ve dağın zirvesindeki villa yeni sahibini bekliyor
1998 yılında 6 dönüm arazide inşa edilen dağın zirvesindeki 3 katlı ev konumu itibarıyla sosyal medyada gündem oldu. Yalova'da yaşayan Şirin ailesi tarafından 1998 yılında yapılan ev ıssızlığın tam ortasında bulunuyor. Ünlü ev satışa çıktı.
Sosyal medyada gündem oldu
Yalova'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yakınında bulunan ormanlık alanda yer alan ve kısa sürede sosyal medyada ünlenen dağın zirvesindeki ev, yeni sahibini bekliyor.
3 katlı 'yalnız ev' satışa çıktı
Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan Şirin ailesi, 1998 yılında aldıkları ormanlık alan içindeki yaklaşık 6 dönüm araziye inşa ettikleri 3 katlı evde yaşamaya başladı.
Yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2015 yılında ulaşıma açılmasından sonra bu yolu kullanan vatandaşların sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken ev, "orman içindeki yalnız ev" adıyla ünlendi.