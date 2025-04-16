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  4. Ünlü ‘Yalnız ev’ satışa çıktı! Issızlığın ve dağın zirvesindeki villa yeni sahibini bekliyor

Ünlü ‘Yalnız ev’ satışa çıktı! Issızlığın ve dağın zirvesindeki villa yeni sahibini bekliyor

1998 yılında 6 dönüm arazide inşa edilen dağın zirvesindeki 3 katlı ev konumu itibarıyla sosyal medyada gündem oldu. Yalova'da yaşayan Şirin ailesi tarafından 1998 yılında yapılan ev ıssızlığın tam ortasında bulunuyor. Ünlü ev satışa çıktı.

Ünlü ‘Yalnız ev’ satışa çıktı! Issızlığın ve dağın zirvesindeki villa yeni sahibini bekliyor - Sayfa 1

Sosyal medyada gündem oldu

Yalova'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yakınında bulunan ormanlık alanda yer alan ve kısa sürede sosyal medyada ünlenen dağın zirvesindeki ev, yeni sahibini bekliyor.

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Ünlü ‘Yalnız ev’ satışa çıktı! Issızlığın ve dağın zirvesindeki villa yeni sahibini bekliyor - Sayfa 2

3 katlı 'yalnız ev' satışa çıktı

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan Şirin ailesi, 1998 yılında aldıkları ormanlık alan içindeki yaklaşık 6 dönüm araziye inşa ettikleri 3 katlı evde yaşamaya başladı.

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Ünlü ‘Yalnız ev’ satışa çıktı! Issızlığın ve dağın zirvesindeki villa yeni sahibini bekliyor - Sayfa 3

Yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2015 yılında ulaşıma açılmasından sonra bu yolu kullanan vatandaşların sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken ev, "orman içindeki yalnız ev" adıyla ünlendi.

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Ünlü ‘Yalnız ev’ satışa çıktı! Issızlığın ve dağın zirvesindeki villa yeni sahibini bekliyor - Sayfa 4

Çevresinde hiç ev yok; tamamen 'yapayalnız'

Köye yakın bir bölgede ormanlık alanın zirvesinde bulunan 125 metrekare alana sahip 9 odalı ev, konumuyla ilgi görüyor.

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