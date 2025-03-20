Üsküp'ten gelen sır: Kuru fasulye pişirirken tencereye 1 çay kaşığı ekleyin dağılma sorununu unutun
Kuru fasulye, geleneksel mutfağımızın olmazsa olmaz lezzetlerinin başında gelir. Fakat pek çok ev hanımının yaşadığı ortak bir sorun bulunur:
Kuru fasulye pişirirken ev hanımları genellikle fasulyelerin dağılması ve kıvamının tam olarak tutturamamasından şikayet eder. Oysa Balkanlardan gelen bu lezzet sırrı kuru fasulyenin hem pamuk gibi olmasını sağlıyor hem de dağılmasını önlüyor
İşte bu noktaya devreye Üsküp mutfağından gelen bir tarif çıkıyor. Makedonya usulü fasulye. Yemek üç aşamadan oluşuyor. Evet belki biraz uzun sürüyor. Ancak ortaya çıkan sonuç gelen misafirlerinizin parmaklarını ısırmasını sağlıyor. İşte pamuk gibi olan ve dağılma sorununu ortadan kaldıran kuru fasulye tarifi:
1 ÇAY KAŞIĞI KİMYON EKLEMEYİ UNUTMAYIN
Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatgillerin gaz sorunu yaptığı kaçınılmaz bir gerçektir. Bunun önüne geçmek adına mutlaka kuru fasulyenin piştiği esnada 1 çay kaşığı kadar kimyon eklemek gerekmektedir. Kimyon hem kuru fasulyenin fazla gazını alacak hem de pamuk gibi olmasını sağlayacaktır.