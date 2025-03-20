Üsküp'ten gelen sır: Kuru fasulye pişirirken tencereye 1 çay kaşığı ekleyin dağılma sorununu unutun

1 ÇAY KAŞIĞI KİMYON EKLEMEYİ UNUTMAYIN

Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatgillerin gaz sorunu yaptığı kaçınılmaz bir gerçektir. Bunun önüne geçmek adına mutlaka kuru fasulyenin piştiği esnada 1 çay kaşığı kadar kimyon eklemek gerekmektedir. Kimyon hem kuru fasulyenin fazla gazını alacak hem de pamuk gibi olmasını sağlayacaktır.