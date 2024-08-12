Üst üste yaşanan depremlerin ardından belediyelere yazı! Olası afete karşı hazır olun

Japonya’da 8 Ağustos’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde can kayıpları meydana gelmişti. Söz konusu depremin ardından ülkemizde de çok sayıda sarsıntı rapor edilirken tedirginlik de git gide arttı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri Pasifik kıyısı boyunca büyük bir deprem beklendiği konusunda uyarı yaptı.