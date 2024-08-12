Üst üste yaşanan depremlerin ardından belediyelere yazı! Olası afete karşı hazır olun
Peş peşe yaşanan depremlerin ardından Japonya’da tedirginlik başladı. 29 eyaletteki 707 belediyeye afete karşı hazır olunması çağrısı yapıldı.
Japonya’da 8 Ağustos’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde can kayıpları meydana gelmişti. Söz konusu depremin ardından ülkemizde de çok sayıda sarsıntı rapor edilirken tedirginlik de git gide arttı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri Pasifik kıyısı boyunca büyük bir deprem beklendiği konusunda uyarı yaptı.
Yaşanan büyük depremin ardından yer kabuğu gerginliğinde düzensiz değişikliklerin gözlemlendiği belirtilirken yetkililer 29 eyaletteki belediyelere yazı gönderdi.
707 BELEDİYEYE YAZI GÖNDERİLDİ
Nankai Yarığı’nda büyük bir deprem olasılığının normalden daha yüksek olduğuna dikkat çekilen yazıda 707 belediyeden afetlere karşı hazırlıklı olunmasının talep edildiği belirtildi.
Ülkede, 8 Ağustos’ta Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremden saatler sonra JMA, Pasifik Okyanusu’ndaki Nankai Yarığı çevresinde büyük deprem meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.