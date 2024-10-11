Ustalar öneriyor! Bulaşık makinesini doğal yollarla temizleme yöntemleri neler?

MATLAŞAN BARDAKLAR

Bardaklarınız makineden mat bir şekilde çıkıyorsa bunun nedeni kireç ve makinenizin iyi yıkayamamasıdır. Kireç bardaklarda beyaz bir leke bırakır ve temizlenmesini zorlaştırır. Ayrıca bu problemi önlemek için bulaşık makinesi tuzunu düzenli kontrol etmek, uygun deterjanı seçmek ve bardakları makineye doğru pozisyonda yerleştirmek önemlidir.