Ustalar öneriyor! Bulaşık makinesini doğal yollarla temizleme yöntemleri neler?
Bulaşık makinemizin 10 yıldan fazla dayanmasını bekleriz. Ancak makinemizi uzun yıllar kullanabilmek için birkaç dakikalık bakıma zaman ayırmalıyız. Bulaşık makinemizi nasıl temizleyebileceğimizi bilmek; makinemizin uzun yıllar iyi durumda kalmasını sağlar, kokuları giderir ve yiyecek atıkları ile birikebilecek diğer kirleri ortadan kaldırarak bulaşıklarımızı temiz tutar. Peki, bulaşık makinesinin içi doğal yollarla nasıl temizlenir? İşte detaylar…
BULAŞIK MAKİNESİNİN TEMİZLİĞE İHTİYACI OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?
KÖTÜ KOKU
Bulaşık makinesindeki kokunun temel sebebi, yiyecek artıklarıdır. Bulaşık makinenizi yıkamadan sonra açtığınızda kötü bir kokuyla karşılaşırsanız bu makinenizin temizlenme zamanının geldiğini gösterir.
MATLAŞAN BARDAKLAR
Bardaklarınız makineden mat bir şekilde çıkıyorsa bunun nedeni kireç ve makinenizin iyi yıkayamamasıdır. Kireç bardaklarda beyaz bir leke bırakır ve temizlenmesini zorlaştırır. Ayrıca bu problemi önlemek için bulaşık makinesi tuzunu düzenli kontrol etmek, uygun deterjanı seçmek ve bardakları makineye doğru pozisyonda yerleştirmek önemlidir.
ÇIKMAYAN LEKELER
Bulaşık makineniz bardak, tabak, ve çatal kaşık takımınızı eskisi gibi temizleyemiyorsa derin bir temizlenme zamanı geldiğini gösterir.
BULAŞIK MAKİNESİNİN DIŞI NASIL TEMİZLENİR?
Bulaşık makinenizin dış yüzeyini yumuşak bir bez ve sıcak sabunlu su ile kontrol panellerinin kenarlarına dikkat ederek temizleyebilirsiniz. Yüzeylere zarar verebileceği için asla bulaşık teli kullanmayın.