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  4. Ustasından iftar sofralarını şenlendirecek kıyır kıyır kalburabastı tarifi!

Ustasından iftar sofralarını şenlendirecek kıyır kıyır kalburabastı tarifi!

İftar sofralarında damakları şenlendirecek ve iftara gelen konuklarında beğenisini toplayacak enfes bir tatlı yapmak isterseniz kalburabastı doğru bir tercih. İşte ustasından kıyır kıyır hamuru ve nefis şerbetiyle tam ölçüsünde kalburabastı tarifi...

Ustasından iftar sofralarını şenlendirecek kıyır kıyır kalburabastı tarifi! - Sayfa 1

KALBURABASTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

4 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı karbonat

4 damla limon

1 adet yumurta

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Ustasından iftar sofralarını şenlendirecek kıyır kıyır kalburabastı tarifi! - Sayfa 2

İÇİ İÇİN MALZEMELER:

120 gram ceviz içi

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Ustasından iftar sofralarını şenlendirecek kıyır kıyır kalburabastı tarifi! - Sayfa 3

ŞERBETİ İÇİN MALZEMELER:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

 

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Ustasından iftar sofralarını şenlendirecek kıyır kıyır kalburabastı tarifi! - Sayfa 4

SUNUM İÇİN MALZEMELER:

2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı ya da Hindistan cevizi

İsteğe göre sade dondurma ya da kaymak

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