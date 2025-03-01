Ustasından iftar sofralarını şenlendirecek kıyır kıyır kalburabastı tarifi!
İftar sofralarında damakları şenlendirecek ve iftara gelen konuklarında beğenisini toplayacak enfes bir tatlı yapmak isterseniz kalburabastı doğru bir tercih. İşte ustasından kıyır kıyır hamuru ve nefis şerbetiyle tam ölçüsünde kalburabastı tarifi...
KALBURABASTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:
8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
4 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı karbonat
4 damla limon
1 adet yumurta
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