Ustasından kütür kütür lahana turşusu tarifi ve püf noktaları! Lahana turşusu nasıl yapılır?
"Evde lahana turşusu yaptığımda yumuşacık oluyor ve hemen eriyor" diyorsanız bu tarif tam size göre. İşte, turşucudan aldığınız lahana turşusu gibi kütür kütür olacak lahana turşusu tarifi ve püf noktaları...
LAHANA TURŞUSU İÇİN MALZEMELER
1 adet lahana
3 yemek kaşığı kaya tuzu
2 adet orta boy havuç
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağı üzüm sirkesi
2 litre içme suyu
1 çay kaşığı limon tuzu
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LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?
Dış yaprakları ayıklanan ve bol suda yıkanan turşuluk lahananın orta kısmında bulunan kök kısmı keskin bir bıçak yardımıyla çıkartılır. En az dört eşit parçaya bölünen lahana istenilen büyüklükte doğranır.
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