Uykusuz gecelere son: Yeni doğan bebekleri rahatlatacak ve mışıl mışıl uyutacak altın tavsiyeler
Bebek sahibi olmak her aile için tarif edilemez bir mutluluk olsa da ilk aylar uykusuz geceler ve bitmek bilmeyen sorularla doludur. Her ağladıklarında 'acaba bir sıkıntısı mı var, niye ağlıyor?' diye düşünür endişe ederiz. Onlara duyduğumuz o kocaman sevgimizle tek düşündüğümüz hep bu olur. Hastane süreçleri bittikten sonra evde başlayan gerçek hayatta, bebeklerin rahat uyumasından gaz sancılarına kadar pek çok pratik bilgiye ihtiyaç duyulur. İşte bebeklerin çok daha huzurlu ve rahat büyümesini sağlayacak altın tavsiyeler...
MIŞIL MIŞIL UYKUYA GEÇİŞ
Bebeklerin rahat uyuması için odanın ne çok sıcak ne çok soğuk, tam 22 derece civarında olması gerekir. Yatmadan önce ılık bir banyo yaptırmak ve odayı iyice karartmak bebeğin geceyle gündüzü ayırt etmesini kolaylaştırır. Ayrıca odadaki nem dengesini korumak için kalorifer peteğinin üzerine bir kap su koyabilirsiniz. Bu basit yöntemler bebeğin kesintisiz ve derin bir uykuya zemin hazırlamasına yardımcı olur.
GAZ SANCILARINA DOĞAL ÇÖZÜM
Akşam saatlerinde başlayan ağlama krizlerinin sebebi genellikle bağırsaklarda biriken inatçı gazlardır. Bebeğinizi dizinize yüzüstü yatırıp sırtına aşağıdan yukarıya doğru minik pışpışlar yapmak onu çok rahatlatır. Bacaklarını hafifçe karnına doğru bisiklet çevirir gibi hareket ettirmek ise gazı adeta şıp diye çıkarır. Ayrıca bebeği kucağınıza alıp avucunuzun içiyle aşağıdan yukarıya doğru sırtını sıvazlamakta gaz çıkarmasına yardımcı olacaktır. Banyodan sonra karnına zeytinyağı ile saat yönünde masaj yapmak da harika bir çözümdür. Unutmayın ki sakin bir dokunuş bebeğin gazını en hızlı hafifleten ilaçtır.
ANNE SÜTÜ MUCİZESİ
Yeni doğan bir bebek için ilk altı ay dünyadaki en güçlü ilaç anne sütüdür. Doktorlar ‘Bebeği ilk altı ay sadece anne sütüyle besleyin’ diyerek bu konunun önemini vurguluyor. Doğal beslenme, bebeğin gelecekte kolay kolay hasta olmaması için adeta doğal bir aşı görevi görüyor. Beslenme anı sadece karın doyurmak demek değildir, bebeğe dünyadaki en güvenli yerde olduğunu hissettirir. Kokunuzu alan ve kalp atışınızı duyan bebek hızla sakinleşerek huzurla dolacaktır. Bu yüzden her ağladığında bebeğinizi kucağınıza almaktan ve onu anne sütüyle beslemekten asla çekinmeyin.
BEYAZ GÜRÜLTÜNÜN SAKİNLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Bebekler anne karnındayken dış dünyanın seslerini çok uğultulu ve ritmik bir şekilde duyarlar. Eve geldiklerinde oluşan o aşırı sessizlik onları bazen korkutur ve strese sokarak ağlatabilir. Elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi veya pışpış sesi gibi ritmik sesler onlara anne karnını hatırlatır. İnternetten açacağınız bu tarz ‘beyaz gürültü’ sesleri bebeğin dikkatini dağıtır ve ağlamayı anında keser. Kendini güvende hisseden minik yavru kısa sürede gevşer ve derin bir uykuya dalar. Ancak bu ses cihazlarını bebeğin yatağından en az bir metre uzakta tutmaya özen göstermelisiniz. Ses seviyesinin de çok yüksek olmamasına, tıpkı hafif bir yağmur sesini andırmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca ‘yeni doğdu, beni daha anlayamaz’ diye düşünmeyin sakın. Emin olun sessiz bir şekilde bebeğinizle konuştuğunuzda bu onu rahatlatacak ve minik gözlerini hemen kapayacaktır.