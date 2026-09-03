Uykusuz gecelere son: Yeni doğan bebekleri rahatlatacak ve mışıl mışıl uyutacak altın tavsiyeler

BEYAZ GÜRÜLTÜNÜN SAKİNLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Bebekler anne karnındayken dış dünyanın seslerini çok uğultulu ve ritmik bir şekilde duyarlar. Eve geldiklerinde oluşan o aşırı sessizlik onları bazen korkutur ve strese sokarak ağlatabilir. Elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi veya pışpış sesi gibi ritmik sesler onlara anne karnını hatırlatır. İnternetten açacağınız bu tarz ‘beyaz gürültü’ sesleri bebeğin dikkatini dağıtır ve ağlamayı anında keser. Kendini güvende hisseden minik yavru kısa sürede gevşer ve derin bir uykuya dalar. Ancak bu ses cihazlarını bebeğin yatağından en az bir metre uzakta tutmaya özen göstermelisiniz. Ses seviyesinin de çok yüksek olmamasına, tıpkı hafif bir yağmur sesini andırmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca ‘yeni doğdu, beni daha anlayamaz’ diye düşünmeyin sakın. Emin olun sessiz bir şekilde bebeğinizle konuştuğunuzda bu onu rahatlatacak ve minik gözlerini hemen kapayacaktır.