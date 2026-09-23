Uykusuzluk ve stres sizi bitirmeden önce için! Bu bitki çayı beyni dakikalar içinde sıfırlıyor

KESİNTİSİZ VE KALİTELİ BİR UYKU DÜZENİ

Kronik uykusuzluk çekenler ve gece uykusuna geçişte zorluk yaşayanlar için papatya, en popüler akşam içeceğidir. Apigenin bileşiğinin hafif sedatif etkisi, kasları gevşeterek vücudu doğal bir şekilde derin uyku fazına hazırlar. Yapılan klinik çalışmalar, düzenli papatya tüketen bireylerin uyku kalitesinin belirgin şekilde arttığını ve gece uyanmalarının azaldığını göstermektedir. Akşam saatlerinde içilecek bir fincan şekersiz papatya çayı, ertesi güne çok daha zinde ve dinlenmiş uyanmanın en doğal formülüdür.