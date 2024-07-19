Uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmişti! '100 Jeolojik Miras' listesine aday gösterildi

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri ve jeolojik yapısıyla büyüleyici bir bölge olarak ön plana çıkıyor.

İlçede büyük bir sevinçle karşılanan bu adaylık, hem bölge turizmi hem de Türkiye'nin doğal mirasının uluslararası alanda tanınması açısından büyük önem taşıyor.