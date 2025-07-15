Uzayın kalbinde 25 yıl! İşte Chandra Teleskobu’ndan evrenin en ikonik kareleri
NASA’nın Chandra X-Işını Teleskobu, 1999’dan bu yana süpernovalar, kara delikler ve nötron yıldızlarının çarpıcı görüntülerini yakalıyor. 25. yılını kutlayan teleskop, evrenin en gizemli karelerini çekti. İşte evrene ait bilinmeyen en ikonik portreler…
Chandra X-Işını Teleskobu, 25 yıldır evrenin yüksek enerjili olaylarını eşsiz çözünürlükle görüntülüyor. NASA’nın paylaştığı yeni seçki, Samanyolu’nun kara deliğinden süpernova patlamalarına kadar uzayın büyüleyici anlarını ortaya koyuyor.
Dünyanın en güçlü teleskobu 25 yıldır uzayda
NASA’nın en önemli projelerinden biri olan Chandra X-Işını Gözlemevi, 23 Temmuz 1999’da Space Shuttle Columbia ile uzaya fırlatıldı. Chandra, önceki teleskoplara kıyasla 20 kat daha soluk ışık kaynaklarını tespit edebiliyor ve eşsiz çözünürlüğü sayesinde hâlâ dünyanın en güçlü X-ışını teleskobu olarak kabul ediliyor.
Evrenin derinliklerinden görsel şölen sunuyor
NASA’nın “Büyük Gözlemevleri” arasında yer alan Chandra, evreni X-ışınlarıyla inceliyor. Ay’ın üçte biri uzaklıktaki eliptik yörüngesinde dönen Chandra, her 64 saatte bir tur atarak çarpıcı uzay görüntüleri göndermeyi sürdürüyor.
Kara deliklerden süpernovaya uzayın kalbinden görüntüler
Dünya’daki teleskoplarla görülemeyen yüksek enerjili X-ışınlarını yakalayabilen Chandra, evrendeki aşırı sıcak bölgeleri ve şiddetli fiziksel olayları tespit ediyor. Nötron yıldızlarından süpernova patlamalarına, karanlık enerjiden Samanyolu’nun merkezindeki dev kara deliğin çevresine kadar birçok gizem, Chandra’nın yüksek çözünürlüklü gözlemleriyle gün yüzüne çıkıyor.