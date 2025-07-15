Uzayın kalbinde 25 yıl! İşte Chandra Teleskobu’ndan evrenin en ikonik kareleri

Dünyanın en güçlü teleskobu 25 yıldır uzayda

NASA’nın en önemli projelerinden biri olan Chandra X-Işını Gözlemevi, 23 Temmuz 1999’da Space Shuttle Columbia ile uzaya fırlatıldı. Chandra, önceki teleskoplara kıyasla 20 kat daha soluk ışık kaynaklarını tespit edebiliyor ve eşsiz çözünürlüğü sayesinde hâlâ dünyanın en güçlü X-ışını teleskobu olarak kabul ediliyor.