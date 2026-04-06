Uzm. Dr. Öz uyardı: Uyku sorunları ruhsal bir yükün habercisi olabilir!

Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri bölümünden Uzm. Dr. Ömer Öz, modern çağın en büyük kabuslarından biri olan uyku bozukluklarına dair hayati uyarılarda ve çözüm önerilerinde bulunuyor. İşte Uzm. Dr. Öz’ün anlatımıyla huzurlu bir uykunun şifreleri...

GECE YARISI MÜCADELESİ VE RUHSAL YÜK

Gece yatağa yattığınızda zihninizden geçen düşünceler, çözülemeyen takıntılar veya ansızın gelen kaygılar nedeniyle uykuya dalmak bir mücadeleye dönüşebilir. Uzm. Dr. Öz, gece yarısı uyanıp herkes uyurken çaresizlik içinde evin içinde dolaşmanın, sadece fiziksel bir yorgunluk değil, aynı zamanda ruhsal bir yükün de habercisi olduğunu belirtiyor.

BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN KISMI: RUHSAL NEDENLER

Uyku bozuklukları çoğu zaman buzdağının sadece görünen kısmıdır. Uzm. Dr. Öz’e göre, uykusuzluğun altındaki temel ruhsal nedenler profesyonel destekle çözüldüğünde, kalıcı ve huzurlu bir uyku düzenine kavuşmak mümkün.

PSİKO-SAĞLIK VE UYKU ARASINDAKİ KOPMAZ BAĞ

Uyku bozuklukları; depresyon, kaygı bozukluğu veya obsesif düşüncelerle (takıntılarla) doğrudan ilişkilidir. Uzm. Dr. Öz, zihinsel sağlığınız ve uyku kaliteniz arasındaki bu kopmaz bağın, iyileşme sürecinin de temelini oluşturduğunu vurguluyor.

"SAVAŞ YA DA KAÇ" MODUNUN ETKİSİ

Zihnin sürekli aktif olması ve yüksek kaygı seviyesi, vücudu sürekli bir "savaş ya da kaç" modunda tutar. Uzm. Dr. Öz, bu durumun kontrolsüz adrenalin salgısına yol açarak vücudun dinlenme fazına geçmesini engellediğini ifade ediyor.

