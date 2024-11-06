Uzman doktor uyardı: Bu pozisyonda yatıyorsanız dikkat! Kalp rahatsızlığı belirtisi olabilir

Ancak bu pozisyon karmaşasının altında yatan bazı gizli tehlikeler olabilir. The Sun’ın derlediği habere göre Dr. Godeseth, 'Bazen [kalp yetmezliği olan] kişilerde akciğerlerde sıvı birikmesi meydana gelir ve bu durum yatarken nefes almayı zorlaştırabilir. Uyurken yastıklara yaslanmak zorunda kalıyorsanız veya nefes darlığıyla uyanıyorsanız, bir doktora görünün. Doktorlar buna bağlı olarak uyku çalışması veya kalp fonksiyon testleri önerebilirler