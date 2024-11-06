Uzman doktor uyardı: Bu pozisyonda yatıyorsanız dikkat! Kalp rahatsızlığı belirtisi olabilir
Uyuma pozisyonunuzun tehlikeli bir hastalığın işaretçisi olabileceğini biliyor muydunuz? İngiliz uzman doktor Godeseth, vatandaşlar için korkutan belirtileri sıraladı.
Gece uyuma şeklinin pek çok hastalığı ve rahatsızlığı ortaya çıkardığı yıllardır bilinen bir şey. Uyku sırasında nefes nefese kalma, vücutta şişmeler ve daha birçok durum uyku sırasında ortaya çıkıyor ve gece bir anda yataktan sıçrayabiliyoruz.
Ancak uyku pozisyonunun da ciddi bir hastalığın işaretçisi olduğu ortaya çıktı. İngiliz Dr. Godeseth, Daily Mail’e verdiği bir demeçte uyku pozisyonunun hastalığın işaretçisi olduğu yönünde önemli bilgiler paylaştı.
Dr. Godeseth’e göre sırt üstünde düz bir şekilde yatıldığında solunum sorunları boy gösterebiliyor. Bu da hastaların genelde yastık veya başka bir şeyden destek alarak daha rahat uyumaya çözüm aramalarına neden oluyor.
Ancak bu pozisyon karmaşasının altında yatan bazı gizli tehlikeler olabilir. The Sun’ın derlediği habere göre Dr. Godeseth, 'Bazen [kalp yetmezliği olan] kişilerde akciğerlerde sıvı birikmesi meydana gelir ve bu durum yatarken nefes almayı zorlaştırabilir. Uyurken yastıklara yaslanmak zorunda kalıyorsanız veya nefes darlığıyla uyanıyorsanız, bir doktora görünün. Doktorlar buna bağlı olarak uyku çalışması veya kalp fonksiyon testleri önerebilirler