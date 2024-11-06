Uzman Dr. Demirkan: Stresle başa çıkmak nefes egzersizleriyle mümkün

"Fiziksel aktivite tercih edilebilir"

Fiziksel aktivitenin stresle baş etmede önemli bir etken olduğunu belirten Uzm. Dr. Demirkan, "Düzenli egzersiz, endorfin salgılanmasını tetikler ve bu da doğal bir mutluluk hormonudur. Yürüyüş yapmak, koşmak veya yoga gibi aktiviteler hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için yararlıdır" ifadelerini kullandı.