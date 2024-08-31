Uzman Klinik Psikolog Özcan: İlk kez okulla tanışan çocuklar daha hırçın oluyor

“Bu durumda daha da sakin olunması ve çocuklarınızı vakit verilmesi gerekiyor”

Okul öncesi ve yeni okula başlayan çocukların daha da hırçın olduğunu ve ebeveyniler bu konuda daha da sakin olması gerektiğini belirten Uzman Psikolog Özcan, “Bu durumda ebeveynler daha da sakin olması çocuğun ilk önce yapılması gereken şeyi zorla yaptırmak yerine onu sakinleştirmeye çalışması gerekiyor. Yaşadığı problemi izin verilmesi sonrasında da çocuklarla konuşulması çok kıymetli" dedi.