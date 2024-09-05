Uzman Klinik Psikolog Özge Bilir: Anne baba desteği çocuğun okul motivasyonunu artırıyor

“Uyması gereken yeni sınırlar olduğunu söyleyin”

Okula uyum dönemini olumlu şekilde etkilemek için çocuğu gerçekçi ve dürüst bir şekilde bilgilendirmek gerektiğini belirten Psikolog Bilir okul, yeni düzen, sınıf arkadaşları, öğretmenleri, evdeki ve okuldaki kurallar ile ilgili karşılaşacakları durumları bilmelerinin çocukların kendilerini bu yeni duruma hazırlamalarını sağlayacağını söyledi. Çocuğun okulu otorite ve sert kuralların olduğu bir yer olarak görmemesi gerektiğini; bununla birlikte alışık olduğu evdeki kuralların veya esnekliğin okulda geçerli olmadığını, uyması gereken yeni sınır ve çerçevelerin olacağıyla ilgili konuşma yapmak gerektiğini dile getirdi. Okulu tanıtan ve geçiş sürecini yumuşatmayı hedefleyen uyum programlarının da çocuğun bu psikolojik hazırlık sürecine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.