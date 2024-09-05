Uzman Klinik Psikolog Özge Bilir: Anne baba desteği çocuğun okul motivasyonunu artırıyor
Uzman Klinik Psikolog Özge Bilir, her çocuğun öğrenme sürecinin farklı olduğunu belirterek, “Okulun ilk günleri çocuğunuz sizi yanında isteyebilir. Ebeveynlerin tutarlı ve paralel bir tutumda kalabilmeleri gerekmektedir. Kararlı ve net bir duruş sergilemelisiniz. Açıklama yaparak kafasındaki soru işaretlerini gidermesini sağlamalısınız” açıklamasında bulundu.
Acıbadem Bodrum Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özge Bilir ilk defa okula başlayacak çocuklar ile eğitim hayatına kaldığı yerden devam edecek olan öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırmak için anne babalara önemli bilgiler verdi. İlk olarak okul öncesi ve sonrası dönem için yaş aralığının doğru seçilmesinin önemini vurgulayan Psikolog Bilir, okul seçiminin de bir o kadar önemli olduğunu ifade etti.
Özellikle önceden deneyimlemedikleri ve alışık olmadıkları bir döneme girecek çocukların kaygılı olabileceklerine dikkat çeken Psikolog Bilir, “Konfor alanından uzaklaşmak, alışılan uyku ve beslenme düzenin değişecek olması, yeni ortam ve yabancı birçok insan ile karşılaşacak olmaları çocukların stres ve kaygı seviyesinde artışa neden olabilir. Bu nedenle okulun ilk günleri çocuğunuz sizi yanında isteyebilir. Ebeveynlerin tutarlı olmaları gerekmektedir. Kararlı ve net bir duruş sergilemelisiniz. Açıklama yaparak kafasındaki soru işaretlerini gidermesini sağlamalısınız. Hangi saatte onu okuldan alacağınızı, ihtiyaç duyduğunda size ulaşabileceğini bilmesi güven duymasını artıracaktır” diye konuştu.
“Uyması gereken yeni sınırlar olduğunu söyleyin”
Okula uyum dönemini olumlu şekilde etkilemek için çocuğu gerçekçi ve dürüst bir şekilde bilgilendirmek gerektiğini belirten Psikolog Bilir okul, yeni düzen, sınıf arkadaşları, öğretmenleri, evdeki ve okuldaki kurallar ile ilgili karşılaşacakları durumları bilmelerinin çocukların kendilerini bu yeni duruma hazırlamalarını sağlayacağını söyledi. Çocuğun okulu otorite ve sert kuralların olduğu bir yer olarak görmemesi gerektiğini; bununla birlikte alışık olduğu evdeki kuralların veya esnekliğin okulda geçerli olmadığını, uyması gereken yeni sınır ve çerçevelerin olacağıyla ilgili konuşma yapmak gerektiğini dile getirdi. Okulu tanıtan ve geçiş sürecini yumuşatmayı hedefleyen uyum programlarının da çocuğun bu psikolojik hazırlık sürecine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.
Psikolog Bilir, motivasyon arttırmak amacıyla beraber alışverişe çıkmanın, okul için gereken araç gereçleri çocuğun fikrine saygı duyarak ve ona seçenekler sunarak satın almanın okula gitme isteğini artırabileceği yönünde konuştu.