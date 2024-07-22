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  4. Uzman uyardı: Sıcakta kalp krizi geçirme riski yüksek

Uzman uyardı: Sıcakta kalp krizi geçirme riski yüksek

Sıcaklık artışının kalp krizi riskini yükselttiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Servet Altay, "Sıcaklık ne kadar artarsa kalp krizini o kadar fazla görüyoruz. Bunun yanında hipertansiyon ve ritim bozuklukları ortaya çıkıyor"

Uzman uyardı: Sıcakta kalp krizi geçirme riski yüksek - Sayfa 1

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, 20 derecenin üzerindeki her bir derecelik sıcaklık artışının 65 yaş üstü bireylerde kalp krizi riskini yüzde 2 yükselttiğini söyledi.

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Uzman uyardı: Sıcakta kalp krizi geçirme riski yüksek - Sayfa 2

Prof. Dr. Altay, AA muhabirine, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havanın insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

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Uzman uyardı: Sıcakta kalp krizi geçirme riski yüksek - Sayfa 3

Sıcak havanın kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu dile getiren Altay, özellikle risk grubunda bulunan hastaların ve yaşlıların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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Uzman uyardı: Sıcakta kalp krizi geçirme riski yüksek - Sayfa 4

Sıcak havaların vücudun ısı dengesini bozduğunu ve kalp sağlığını doğrudan etkilediğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

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