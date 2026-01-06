Uzmanı açıkladı! Bitter çikolata hipertansiyonu düşürebilir mi?

"Bitter çikolata diğer çikolatalardan daha faydalı"

Medicana Ataköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Arslan, "Çikolata küçükten büyüğe hemen herkesin severek tükettiği bir gıda olarak biliniyor. Fakat fazlası kalori olduğu için de kilo aldırdığından şikayet ediliyor. Ancak son dönemlerde çikolatanın bitter versiyonunun kalp damar sağlığı ile genel sağlık üzerine faydaları araştırılıyor. Bitter çikolata diğer çikolatalardan daha faydalı" açıklaması yaptı.