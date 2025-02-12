Uzmanı açıkladı: C ve D vitamini içeren besinler enfeksiyon hastalıklarından koruyor

"Grip ve soğuk algınlığı arasındaki farklar"

Grip ve soğuk algınlığı arasındaki farklardan bahseden Uzm. Dr. Çam, "Grip, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik gibi şiddetli belirtilerle kendini gösterir. Soğuk algınlığı ise genellikle daha hafif başlar. Burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırık gibi belirtilerle kendini gösterir. Grip, hızla yayılan ve daha ağır seyredebilen bir hastalıkken, soğuk algınlığı daha kısa sürede iyileşebiliyor" dedi.