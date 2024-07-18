Uzmanı açıkladı: Göz sağlığını korumak için 4 basit ipucu

2-) Daha az miktarda ultra işlenmiş ürün tüketin

Ultra işlenmiş gıdaların kalp hastalığı, kanser, Tip 2 diyabet ve obezite riskini artırdığı biliniyor. Dr. Youn, ayrıca bu gıdaların göz çevresindeki şişkinliği artırabileceğini, çünkü bu gıdaların tuz ve diğer iltihaplı bileşenlerle dolu olduklarını söylüyor.