Uzmanı açıkladı: Göz sağlığını korumak için 4 basit ipucu
Bilgisayar, akıllı telefon veya tablet gibi dijital cihazları uzun süre kullanımı ve sağlıksız beslenme alışkanlığı, yaş ve nemsizlik nedeni ile oluşan kırışıklıklar göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Ancak alınacak bazı önlemlerle göz sağlığı korunabilir. ABD'li plastik cerrah Dr. Anthony Youn, göz sağlığını korumanın dört basit ipucunu anlattı. İşte detaylar...
Özellikle göz kapaklarının yaşlanmasını önlemenin ve tersine çevirmenin dört basit ipucunu paylaşan Dr. Youn, şu bilgileri paylaştı...
1-) Güneş gözlüğü takın
Güneş gözlüğünün çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Anthony Youn, “Bu, sadece hassas göz kapağı derisini güneşin UV ışınlarından korumakla kalmayacak, aynı zamanda kaz ayağı kırışıklıklarına neden olabilen gözlerinizi kısmanızı da önleyecek” dedi.
Amerikan Kanser Derneği, güneş gözlüğü seçerken “400 nm'ye kadar UV emilimi” yazan bir etikete bakmanızı öneriyor; bu, gözlüğün UV ışınlarının en az yüzde 99’unu engellediği anlamına geliyor.
2-) Daha az miktarda ultra işlenmiş ürün tüketin
Ultra işlenmiş gıdaların kalp hastalığı, kanser, Tip 2 diyabet ve obezite riskini artırdığı biliniyor. Dr. Youn, ayrıca bu gıdaların göz çevresindeki şişkinliği artırabileceğini, çünkü bu gıdaların tuz ve diğer iltihaplı bileşenlerle dolu olduklarını söylüyor.