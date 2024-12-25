Uzmanı açıkladı: Kış aylarında sinüzit vakalarını tetikleyen 5 faktör

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Kaypak, bu etkenleri anlatarak şu korunma önerilerinde bulundu:

1-) Soğuk havanın etkisi

Kış aylarında düşen sıcaklıklar, sinüslerdeki mukusun kurumasına ve yoğunlaşmasına neden olur. Bu durum, sinüs kanallarının tıkanmasına yol açarak bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturur. Ayrıca soğuk hava damarların daralmasına neden olduğu için sinüslerin kendini temizleme mekanizması da zayıflar. Bu nedenle sinüzit oluşma riski kış aylarında artış gösterir.