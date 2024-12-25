Uzmanı açıkladı: Kış aylarında sinüzit vakalarını tetikleyen 5 faktör
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Kaypak, sinüzitin kış döneminde daha yaygın hale gelmesinin altında yatan nedenlerin çevresel faktörlerden bağışıklık sistemi zayıflığına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını bildirerek, "Kış aylarında düşen sıcaklıklar, sinüslerdeki mukusun kurumasına ve yoğunlaşmasına neden olur. Bu durum, sinüs kanallarının tıkanmasına yol açarak bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturur." dedi.
Kış ayları, soğuk havanın ve değişken çevresel şatların etkisiyle sağlık sorunlarının daha sık görüldüğü bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Bu dönemde özellikle sinüzit vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Sinüzit ise sinüs boşluklarının iltihaplanması sonucunda gelişiyor ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık olarak tanımlanıyor.
Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Kaypak, sinüzitin en bilinen belirtileri arasında burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüz bölgesinde basınç hissi ve burun akıntısı geldiğini belirterek, “Bu hastalığın kış döneminde daha yaygın hale gelmesinin altında yatan nedenler çevresel faktörlerden bağışıklık sistemi zayıflığına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor” dedi.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Kaypak, bu etkenleri anlatarak şu korunma önerilerinde bulundu:
1-) Soğuk havanın etkisi
Kış aylarında düşen sıcaklıklar, sinüslerdeki mukusun kurumasına ve yoğunlaşmasına neden olur. Bu durum, sinüs kanallarının tıkanmasına yol açarak bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturur. Ayrıca soğuk hava damarların daralmasına neden olduğu için sinüslerin kendini temizleme mekanizması da zayıflar. Bu nedenle sinüzit oluşma riski kış aylarında artış gösterir.
2-) Üst solunum yolu enfeksiyonları
Gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıkları kışın çok daha sık görülür. Bu hastalıklar, sinüs kanallarında iltihaplanmayı tetikleyerek sinüzitin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Özellikle viral enfeksiyonlar, sinüzitin en yaygın nedenlerinden biri olarak bilinir ve bu enfeksiyonların kış aylarında zirve yapması sinüzit vakalarını da artırır.