Uzmanı açıkladı: Stres yönetimi ve egzersizle omurga ağrılarınızı hafifletebilirsiniz

Manuel terapi hareket kabiliyetini artırabiliyor

Omurga ağrılarından kurtulmak ve bu ağrıların tekrarını önlemek için birçok etkili yöntem bulunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Mert Sancar, “Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, omurga ağrılarında en sık tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Manuel terapi, elektroterapi, traksiyon ve sıcak-soğuk uygulamaları gibi yöntemlerle de kas spazmları azaltılıp hareket kabiliyeti artırılabilir. Bu tedavilere ek olarak kuru iğne tedavisi, kaslardaki tetik noktaların tedavisinde kullanılmaktadır. Boyun, sırt ve bel bölgelerindeki kas spazmlarını hafifleten bu yöntem, omurga ağrılarında etkili bir seçenek sunar. Bireysel egzersiz programları omurga sağlığını korumada büyük önem taşımaktadır. Omurga çevresindeki kasları güçlendiren plank, köprü gibi core (merkez) egzersizleri ve postür düzeltici hareketler, omurgaya destek sağlar” şeklinde konuştu.