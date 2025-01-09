Uzmanı açıkladı: Verem tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık
5-11 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" kapsamında verem (tüberküloz) hastalığına dair önemli açıklamalarda bulunan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Karabulut, veremin tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğunu ancak erken teşhis ve tedavi ile önlenebileceğini ifade etti.
Veremin belirtileri neler?
"Tüberküloz (verem), Mycobacterium tuberculosis bakterisinin neden olduğu, genellikle akciğerleri tutan ancak tüm organlarda etkili olabilen bulaşıcı bir hastalıktır." diyen Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Karabulut, "Özellikle öksürme, hapşırma veya konuşma yoluyla havaya yayılan mikroplar, hastalığın yayılmasına yol açmaktadır. Verem hastalığının en yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş, gece terlemeleri, kanlı balgam, halsizlik, kilo kaybı ve göğüs ağrıları yer almaktadır. Ancak yaşlı hastalarda bu belirtiler daha farklı şekilde ortaya çıkabilir." dedi.
Kimler risk altında?
Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Karabulut, sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar, kalabalık ve havasız ortamlarda bulunanlar, sağlık çalışanları ve cezaevlerinde kalanlar gibi yüksek risk taşıyan gruplara dikkat çekti. Verem hastalığının tütün ve alkol bağımlıları, HIV pozitif bireyler, göçmenler ve evsizler gibi topluluklarda daha fazla görüldüğünü belirten Karabulut; bu grupların düzenli sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiğini söyledi.
"Verem tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır"
Uzm. Dr. Karabulut, tedavinin düzenli ve yeterli süreyle yapılmasının önemine dikkat çekerek, “Verem tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilir. Ancak hastalık, düzenli tedavi ile başarılı bir şekilde iyileştirilebilir. Etkin tanı ve tedavi programları sayesinde 2000-2023 yılları arasında dünya genelinde yaklaşık 79 milyon hayat kurtarılmıştır. Bu başarıda verem hastalarının ilaçlarını bir sağlık personelinin gözetiminde alması kritik rol oynamaktadır" diye konuştu.
Farkındalık Haftası etkinlikleri
5-11 Ocak tarihleri arasında, "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" çerçevesinde çeşitli eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlendiğini belirten Karabulut, sağlık çalışanlarının toplumu bilgilendirme amacıyla sahada aktif olacağını ifade etti. Karabulut, etkinliklerde, tüberkülozun belirtileri, korunma yöntemleri ve tedavi süreci hakkında vatandaşlara bilgi verileceği bildirildi.