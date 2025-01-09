Uzmanı açıkladı: Verem tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık

Veremin belirtileri neler?

"Tüberküloz (verem), Mycobacterium tuberculosis bakterisinin neden olduğu, genellikle akciğerleri tutan ancak tüm organlarda etkili olabilen bulaşıcı bir hastalıktır." diyen Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Karabulut, "Özellikle öksürme, hapşırma veya konuşma yoluyla havaya yayılan mikroplar, hastalığın yayılmasına yol açmaktadır. Verem hastalığının en yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş, gece terlemeleri, kanlı balgam, halsizlik, kilo kaybı ve göğüs ağrıları yer almaktadır. Ancak yaşlı hastalarda bu belirtiler daha farklı şekilde ortaya çıkabilir." dedi.