Uzmanı anlattı! Artan salgın hastalıklara karşı nasıl beslenmeliyiz?
Diyetisyen Tilbe Akın Özkaya, son günlerde artan gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son günlerde sayısı artan gribal enfeksiyonlar, uzun süren öksürükler ve halsizlikler vatandaşları olumsuz etkiliyor. Bu hastalıklar bazen bir ay boyunca sürüyor, hatta akciğer sorunlarına ya da kalıcı bir öksürüğe sebep olabiliyor.
Diyetisyen Tilbe Akın Özkaya, salgın hastalıkları atlatmanın en büyük zorluğu olarak COVID-19 pandemisinin etkilerini gösterirken, pandemi döneminde zayıflayan bağışıklık sisteminin her türlü virüs, bakteri, ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara daha fazla açık hale geldiğini ifade etti. Özkaya bu noktada, salgın hastalıklara karşı korunmak için temel faktörün güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunun altını çizdi.
"Proteinle zenginleşmiş bir menü, vücudunuzu hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirecektir"
Bağışıklığı desteklemenin en etkili yollarından birinin sağlıklı beslenme olduğunu dile getiren Özkaya, "Rafine şekerden, paketli gıdalardan ve işlenmiş ürünlerden uzak durarak vücudunuzun savunma mekanizmasını güçlendirebilirsiniz. Özellikle, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı ve mor meyveler bu dönemde bağışıklığı artıracak antioksidanlar bakımından zengindir." dedi.
"Her öğünde kaliteli protein almak da çok önemlidir." diyen Özkaya, "Yumurta, et, tavuk, balık veya baklagillerle zenginleşmiş bir menü, vücudunuzu hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirecektir" dedi. Özkaya, bağışıklık sistemi için özellikle D vitamini, C vitamini ve çinko takviyelerinin büyük fayda sağladığını belirterek, bu vitaminler ve minerallerin, vücudun savunma kapasitesini artırarak hastalıklarla daha etkili mücadele etmesine yardımcı olduğunu söyledi.