Uzmanı anlattı! Artan salgın hastalıklara karşı nasıl beslenmeliyiz?

"Her öğünde kaliteli protein almak da çok önemlidir." diyen Özkaya, "Yumurta, et, tavuk, balık veya baklagillerle zenginleşmiş bir menü, vücudunuzu hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirecektir" dedi. Özkaya, bağışıklık sistemi için özellikle D vitamini, C vitamini ve çinko takviyelerinin büyük fayda sağladığını belirterek, bu vitaminler ve minerallerin, vücudun savunma kapasitesini artırarak hastalıklarla daha etkili mücadele etmesine yardımcı olduğunu söyledi.