Uzmanı önerdi: Haftada 3 gün yürüyüşle insülin direnci riskini azaltmak mümkün

İnsülin direncinin sebepleri

İnsülin direncinin sebeplerinden de bahseden Üpçin, "Genetik faktörlerin yanı sıra aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, fazla karbonhidrat tüketmek, ailede diyabet öyküsü, gebelik diyabeti geçirme, karaciğerde yağlanma, yaşlanma ve hormonal bozukluklar (PKOS) gibi durumlar insülin direnci nedenleri arasındadır. Göbekte ve karaciğer gibi organların etrafındaki aşırı yağlanma insülin direncinin en önemli sebeplerindendir. Fiziksel aktiviteler, vücudu insüline daha duyarlı hale getirir ve aktif kaslar depolanmış glikozu enerji için yakar. Böylece kan dolaşımındaki glikoz da sürekli olarak yenilenir. Ayrıca, hareketsiz bir yaşam tarzı kilo alımıyla ilişkilidir ve bu da insülin direncine katkıda bulunabilir. Karaciğerde yağ birikimi, insülin direnci ile ilişkilidir. Yağlı karaciğer hastalığı, vücudun glikozu etkili bir şekilde işlemesini zorlaştırır, insülin direncine yol açabilir" şeklinde konuştu.