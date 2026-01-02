Uzmanı uyardı: Egzersizde görülen nefes darlığı, kalp krizi habercisi olabilir

Gençlerde kalp krizi görülme sıklığındaki artışın, her gencin yüksek risk atında olduğu anlamına gelmediğini belirten Uzm. Dr. Aker, "Buradaki artışın ardındaki esas sebep sigara, obezite, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme gibi risk faktörlerinin erken yaşlarda başlamasıdır" diye konuştu.