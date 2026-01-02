Uzmanı uyardı: Egzersizde görülen nefes darlığı, kalp krizi habercisi olabilir
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mert Aker, gençlerde egzersizle nefes darlığı, çene veya sırt ağrısı, bayılma ve istirahat halindeki çarpıntının kalp krizi habercisi olabileceğini uyarıyor.
"Gençler de kalp krizi riski altında"
Son yıllarda kalp krizi vakalarının yalnızca ileri yaş grubuyla sınırlı olmadığını belirten Medical Park Ankara Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mert Aker, yaşam tarzındaki bozulmanın gençleri de ciddi risk altına soktuğunu vurguladı.
Gençlerde kalp krizi görülme sıklığındaki artışın, her gencin yüksek risk atında olduğu anlamına gelmediğini belirten Uzm. Dr. Aker, "Buradaki artışın ardındaki esas sebep sigara, obezite, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme gibi risk faktörlerinin erken yaşlarda başlamasıdır" diye konuştu.
"Sigara ve e-sigara masum değil"
Sigara ve e-sigara kullanımının genç yaşta kalp krizi riskini 2 ila 4 kat artırdığını ifade eden Uzm. Dr. Aker, "E-sigara damar yapısını bozar ve pıhtılaşma eğilimini arttırr. Kalp-damar sistemi açısından güvenli bir alternatif değildir" şeklinde konuştu.
"Masa başında uzun oturmak sağlık risklerini artırıyor"
Uzun süre masa başında çalışmanın ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Aker, "Günde 8 saatten fazla oturmak iyi kolesterolü düşürür, insülin direncini artırır. Haftada birkaç gün spor yapmak, gün boyu hareketsizliği telafi etmeye yetmez" ifadelerini kullandı.