Uzmanı uyardı: Gebelikte fiziksel değişimler, hastalık olarak algılanmamalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tayfur Çift’e göre, gebe okulları anne adaylarının gebelik sürecini bilinçli ve kaygısız geçirmesine destek oluyor; psikolojik ve fiziksel destek, lohusalık döneminde de hayati önem taşıyor.
Gebe okullarıyla bilinçli ve kaygısız gebelik süreci
Nev Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Tayfur Çift, gebe okullarının anne adaylarını bilinçlendirerek gebelik sürecinde yaşanabilecek komplikasyonların önüne geçilmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
Gebelik sürecine hazırlığın yalnızca doğuma değil, gebeliğin tamamına yönelik olması gerektiğini vurgulayan Çift, bu sürecin doğru bilgiyle çok daha sağlıklı yönetilebileceğini ifade etti.
"Fizyolojik süreçler ile riskli durumlar ayırt ediliyor"
Gebe okullarında anne adaylarına gebeliğin fizyolojik süreçleri ile problemli durumların ayrımının öğretildiğini belirten Doç. Dr. Çift, "Anne adaylarının vücutlarında meydana gelen değişimleri tanıması, hangisinin normal hangisinin riskli olduğunu bilmesi büyük önem taşıyor. Olası bir problemde vakit kaybetmeden hastaneye ya da en yakın aile hekimliğine başvurulması sağlanıyor" dedi.