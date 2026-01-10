  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Uzmanı uyardı: Gebelikte fiziksel değişimler, hastalık olarak algılanmamalı

Uzmanı uyardı: Gebelikte fiziksel değişimler, hastalık olarak algılanmamalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tayfur Çift’e göre, gebe okulları anne adaylarının gebelik sürecini bilinçli ve kaygısız geçirmesine destek oluyor; psikolojik ve fiziksel destek, lohusalık döneminde de hayati önem taşıyor.

Uzmanı uyardı: Gebelikte fiziksel değişimler, hastalık olarak algılanmamalı - Sayfa 1

Gebe okullarıyla bilinçli ve kaygısız gebelik süreci

Nev Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Tayfur Çift, gebe okullarının anne adaylarını bilinçlendirerek gebelik sürecinde yaşanabilecek komplikasyonların önüne geçilmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

1 | 10
Uzmanı uyardı: Gebelikte fiziksel değişimler, hastalık olarak algılanmamalı - Sayfa 2

Gebelik sürecine hazırlığın yalnızca doğuma değil, gebeliğin tamamına yönelik olması gerektiğini vurgulayan Çift, bu sürecin doğru bilgiyle çok daha sağlıklı yönetilebileceğini ifade etti.

2 | 10
Uzmanı uyardı: Gebelikte fiziksel değişimler, hastalık olarak algılanmamalı - Sayfa 3

"Fizyolojik süreçler ile riskli durumlar ayırt ediliyor"

Gebe okullarında anne adaylarına gebeliğin fizyolojik süreçleri ile problemli durumların ayrımının öğretildiğini belirten Doç. Dr. Çift, "Anne adaylarının vücutlarında meydana gelen değişimleri tanıması, hangisinin normal hangisinin riskli olduğunu bilmesi büyük önem taşıyor. Olası bir problemde vakit kaybetmeden hastaneye ya da en yakın aile hekimliğine başvurulması sağlanıyor" dedi.

3 | 10
Uzmanı uyardı: Gebelikte fiziksel değişimler, hastalık olarak algılanmamalı - Sayfa 4

"Fiziksel değişimler hastalık olarak algılanmamalı"

Gebelikte pek çok fizyolojik değişimin yaşandığını hatırlatan Çift, bu değişimlerin çoğu zaman anne adayları tarafından hastalık olarak algılanabildiğine dikkat çekti.

4 | 10