Uzmanı uyardı: Havuzlar dikkati olunmaz ise ciddi enfeksiyon riskini beraberinde getiriyor

Dış kulak yolunun korunaklı bir yapısı olduğunu ve kendi kendini temizleme özelliği bulunduğunu ifade eden Arslanhan, bazı faktörlerin tek başına veya bir araya gelerek dış kulak yolu enfeksiyonu oluşumunu kolaylaştırdığını belirterek, "Havuzda yüzerken veya duş alırken bazen kulak yoluna su girebiliyor. Suda bulunan klor, kulak yolunun girişinde salgılanan ve halk arasında ‘kulak kiri’ olarak da bilinen koruyucu mumu (keratin) yok ediyor. Bunun sonucunda da bakterilerin ve mantarların üremesi kolaylaşıyor. Bir başka neden de kulak yoluna parmak, kulak çubuğu veya herhangi bir sert madde ile müdahale etmek. Bu gibi durumlarda kulak yolunun cilt yüzeyinde oluşabilecek çok küçük çatlaklardan mikroplar giriyor ve enfeksiyon gelişebiliyor” şeklinde konuştu.