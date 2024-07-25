Uzmanı uyardı: Havuzlar dikkati olunmaz ise ciddi enfeksiyon riskini beraberinde getiriyor
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, havuzların dikkatli olunmaz ise ciddi enfeksiyon riskini beraberinde getirdiğini söyledi. Arslanhan, havuz ve deniz suyunun temiz olmasının enfeksiyon riskini en aza düşürse bile hastalık riskini tamamen ortadan kaldırmadığını belirtti.
Havuz ve deniz suyunun temiz olmasının enfeksiyon riskinin en aza düşürse bile hastalık riskini tamamen ortadan kaldırmadığını belirten Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, "Özellikle havuz sularının kirli olması dış kulak yolu enfeksiyonu ihtimalini artıran önemli faktördür. Ayrıca su tamamen temiz bile olsa kulağın nemli kalması sonucu bazı bakteriler ya da mantarlar enfeksiyona yol açabilir” diyerek uyarılarda bulundu.
Sorun birkaç gün sonra ortaya çıkıyor
Dış kulak kanalında enfeksiyon sonucu gelişen bir hastalığın belirtilerinin, yüzmeden sonraki birkaç gün içinde ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Arslanhan, dış kulak yolunun yapısının bazı kişilerde nispeten daha dar, uzun ve kıvrımlı olması nedeniyle bunun banyo ve yüzmeden sonra bir miktar suyun iç kısımda kalmasına ve oluşan nem sonucu bakterilerin özellikle de mantarların yerleşmesine neden olabileceğini belirtti.
Dış kulak yolunun korunaklı bir yapısı olduğunu ve kendi kendini temizleme özelliği bulunduğunu ifade eden Arslanhan, bazı faktörlerin tek başına veya bir araya gelerek dış kulak yolu enfeksiyonu oluşumunu kolaylaştırdığını belirterek, "Havuzda yüzerken veya duş alırken bazen kulak yoluna su girebiliyor. Suda bulunan klor, kulak yolunun girişinde salgılanan ve halk arasında ‘kulak kiri’ olarak da bilinen koruyucu mumu (keratin) yok ediyor. Bunun sonucunda da bakterilerin ve mantarların üremesi kolaylaşıyor. Bir başka neden de kulak yoluna parmak, kulak çubuğu veya herhangi bir sert madde ile müdahale etmek. Bu gibi durumlarda kulak yolunun cilt yüzeyinde oluşabilecek çok küçük çatlaklardan mikroplar giriyor ve enfeksiyon gelişebiliyor” şeklinde konuştu.
Hastalığın çocuklarda daha etkili olduğunu vurgulayan Arslanhan, "Dış kulak yolu enfeksiyonu çocuklarda daha yaygın ve daha acı verici olabiliyor. Ağrı günlük yaşamı etkileyebilecek kadar şiddetlenebiliyor. Daha ileri aşamada ise boğaza ve çene eklemine vuran ağrılara bile görülebiliyor. Hasta ağzını açmakta dahi zorlanırken bu belirtilere yüksek ateş de eşlik edebiliyor” ifadelerini kullandı.