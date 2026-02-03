Uzmanı uyardı: Kanserde yapılmaması gereken 10 hata
Kanserden korkmak yerine doğru adımların atılmasının, hem tedavi başarısını hem de hastaların yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynadığını belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, “Doğru bilgi, doğru zaman ve doğru yaklaşım hayat kurtarır. Kanser sürecinde internet ve yapay zekâ üzerinden tanı koymaya çalışmak, tedaviyi yarıda bırakmak, sosyal medyanın etkisiyle alternatif yöntemlere yönelmek ya da yaşam biçimini aşırı şekilde kısıtlamak ciddi ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir." ifadesini kaydetti.
Kanser, erken tanı ve doğru tedaviyle büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor
Kanser tanısı almak, şüphesiz bir kişinin hayatında karşılaşabileceği en sarsıcı durumlardan biri. Ancak günümüzde kanser, erken tanı ve doğru tedaviyle büyük ölçüde kontrol altına alınabilen bir hastalık haline geldi. Yanlış bilgi ve hatalı yönelimlerin tedavi başarısını olumsuz etkileyebildiğini ifade eden İstinye Üniversitesi Liv Hospital Topkapı Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, klinik pratikte en sık karşılaşılan hatalı davranışlar hakkında bilgilendirmede bulundu.
"Erken evrede saptanan kanserlerde başarı oranı çok daha yüksek"
Birçok hastanın korku nedeniyle hekime başvurmayı ertelediğini belirten Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Oysa bu gecikme, hastalığın erken evrede yakalanma fırsatının kaçmasına neden olabilir. Erken evrede saptanan kanserlerde başarı oranı çok daha yüksektir. Gecikme ise daha yoğun tedavi süreçleri ve fiziksel yük anlamına gelir. Unutulmamalıdır ki korku ile ertelenen her gün, hastalığın ilerlemesi için fırsat oluşturabilir" ifadelerini kullandı.
"Hastalar yapay zekâya yazarak kendi kendilerine tanı koymaya çalışabiliyor"
Günümüzde bilgiye erişimin çok kolay olduğunu belirten Prof. Dr. İrfan Çiçin, şu uyarılarda bulundu:
"Hastalar yapay zekâya yazarak kendi kendilerine tanı koymaya çalışabiliyor. Oysa kanser tanısı; klinik muayene, görüntüleme ve patolojik inceleme ile konur. Hiçbir dijital platform tanı koyamaz. Yapay zekâ doktorun yerini tutan bir karar verici değildir. En büyük risk, hastanın yanlış güven hissiyle başvuruyu geciktirmesi veya gereksiz panik yaşamasıdır. Bazı hastalar yapay zekâya en iyi tedaviyi sorarak immünoterapinin kendileri için kesin çözüm olduğu kanaatine varabilmektedir. Oysa bu tedavilerin uygunluğu ancak klinik verilerle belirlenebilir. Tanı ve tedavi kararları mutlaka hekim değerlendirmesiyle verilmelidir."
"Tedavide süreklilik esastır"
Bazı hastaların yan etkilerden korkarak veya iyi hissettikleri dönemde tedaviyi bırakabildiğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Bu durum tedavi direnci gelişmesine yol açabilir. Tedavide süreklilik esastır. Yan etkiler hekimle paylaşılmalı, çözüm yolları birlikte planlanmalıdır. İyi hissetmek tedavinin bittiği anlamına gelmez. Kanserde başarı, süreklilikle gelir" şeklinde konuştu.