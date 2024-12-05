Uzmanı uyardı: Kış geldi, aman dikkat! İşte, kış ile beraber kapımızı çalan 5 hastalık

1- Grip (İnfluenza)

İnfluenza virüslerinin neden olduğu, üst solunum yollarını etkileyen ve bulaşıcı bir hastalık olan grip en sık, ani başlayan yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, kuru öksürük ve boğaz ağrısı ile kendini gösterir. Enfekte bir kişinin öksürük veya hapşırık sırasında yaydığı damlacıklarla bulaşır. Ayrıca virüs bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun veya gözlere temas edilmesiyle de enfekte olunabilir. Grip tedavisinde bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve gerekirse doktor önerisiyle ateş düşürücü ilaçlar kullanmak gerekebilir. Ağır vakalarda antiviral ilaçlar da gündeme gelebilir.