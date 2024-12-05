Uzmanı uyardı: Kış geldi, aman dikkat! İşte, kış ile beraber kapımızı çalan 5 hastalık
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıkların yanı sıra zatürre, bronşit ve sinüzit gibi daha ciddi sorunların da kış aylarında önemli artış gösterdiğini bildirdi. Dr. Zeydan, bu hastalıklardan korunmak için önceden alınacak bazı basit önlemlerin sağlıklı bir sezon geçirmeye yardımcı olabileceğini söyleyerek birtakım önerilerde bulundu.
Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, kışın soğuk havanın yanı sıra kalabalık ve kapalı alanlarda fazla vakit geçirmek gibi faktörlerin pek çok hastalığın yayılmasına zemin hazırladığını söyleyerek, “Düşen sıcaklıklar, bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olurken; viral enfeksiyonlar, solunum yolu hastalıkları ve mevsimsel rahatsızlıklar da daha sık görülüyor” dedi.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeydan, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıkların yanı sıra zatürre, bronşit ve sinüzit gibi daha ciddi sorunların da kış aylarında önemli artış gösterdiğini ifade etti. Zeydan, bu hastalıklardan korunmak için önceden alınacak bazı basit önlemlerin sağlıklı bir sezon geçirmeye yardımcı olabileceğini söyleyerek bu önerileri şöyle sıraladı...
1- Grip (İnfluenza)
İnfluenza virüslerinin neden olduğu, üst solunum yollarını etkileyen ve bulaşıcı bir hastalık olan grip en sık, ani başlayan yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, kuru öksürük ve boğaz ağrısı ile kendini gösterir. Enfekte bir kişinin öksürük veya hapşırık sırasında yaydığı damlacıklarla bulaşır. Ayrıca virüs bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun veya gözlere temas edilmesiyle de enfekte olunabilir. Grip tedavisinde bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve gerekirse doktor önerisiyle ateş düşürücü ilaçlar kullanmak gerekebilir. Ağır vakalarda antiviral ilaçlar da gündeme gelebilir.