Uzmanı uyardı: Maymun çiçeği, enfekte anneden bebeğine geçebilir

Liv Hospital Ankara Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr Duran Tok M-çiçeği virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Maymun Çiçeği (MPOX) virüsünün Orthopoxvirus ailesine ait bir virüs olduğunu aynı zamanda çiçek hastalığına neden olan variola virüsü ile de akraba olduğu, Orta ve Batı Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarında endemik olarak görülse de tüm dünyada risk potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Duran Tok, “Maymun çiçeği virüsü, hem insandan insana hem de hayvandan insana bulaşabilen viral bir zoonotik hastalıktır” diye konuştu.