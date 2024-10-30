Uzmanı uyardı: Meme kanserinde görülme sıklığı artıyor! Her 8 kadından 1'i meme kanseri

“Ameliyat teknikleri çok gelişti”

Meme kanseri görülme sıklığının artmasıyla birlikte meme kanserindeki tedavi seçeneklerinin de arttığını belirten Küçük, "Bundan 30-40 yıl kadar önce meme kanseri ameliyatları daha agresif ameliyatlar şeklindeydi. Bu ameliyatlarda hastanın memesi ve memenin göğüs kası çıkartılıyordu. Ayrıca koltuk altı lenf bezleri tamamen çıkartılıyordu. Meme derisi de çıkartılıyor ve oradaki deri yerine bacaktan alınan deri konuluyordu. Zamanla bu tarz ameliyatlar ortadan kalktı. Daha sonra sadece memenin alındığı, koltuk altı lenf bezlerinin çıkarıldığı ameliyatlar ortaya çıktı. Koltuk altı lenf bezlerinin çoğunun alınmasının ardından hastalarda çok fazla sayıda tedavisi çok da mümkün olmayan kol ödemi geliştiği gözlendi. Hasta konforunu ciddi şekilde etkileyen bu durumun çözümü için çeşitli çalışmalar yapıldı. Artık koltuk altı lenf bezlerini tamamen temizlemeden de bu ameliyatlar yapılabilmektedir. Hastalarımızın büyük bir kısmında memeyi tamamen çıkarmadan da bu ameliyatı yapabilmekteyiz” dedi.