Uzmanı uyardı: Meme kanserinde görülme sıklığı artıyor! Her 8 kadından 1'i meme kanseri
Genel Cerrah Prof. Dr. Can Küçük, Kadınlarda meme kanseri görülme sıklığının gün geçtikçe arttığını söyledi. Prof. Dr. Küçük, “Her 8 kadından biri meme kanseri” dedi.
Meme kanserlerinin kadınlarda en sık görülen kanser grubu olduğuna dikkat çeken Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrah Prof. Dr. Can Küçük, "Bu ay Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Bu ayında vesilesiyle bütün kadınlara tekrar kontrolü aksatmamayı öneriyorum. Meme kanserinden korkmayın geç kalmaktan korkun. Yaklaşık 70-80 yıl kadar önce Batı toplumlarında her 20 kadından bir tanesinde meme kanseri görülmekteydi ama günümüzde maalesef 8 kadından birinde meme kanseri görülmekte” dedi.
“Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışta sigara çok etkili”
Günümüzde bütün kanser türlerinde az ya da çok artışlar gözlemlense de meme kanserindeki artışın daha fazla olduğunu aktaran Prof. Dr. Küçük, "Bunun birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi hormon kullanımı. Bundan 50-60 sene önce kadınlarda çok fazla hormon kullanımı yoktu. Fakat günümüzde hormon kullanımı artmış durumda. İkinci önemli neden olarak sigara kullanımından bahsedebiliriz. Sigaranın meme kanseri ve birçok kanserle yakın ilişkisi var. Bu yüzden hanımlara sigara içmemelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.
Yine son zamanlarda yiyeceklerdeki katkı maddelerinin de kanser gelişiminde önemli bir etken olduğuna değinen Prof. Dr. Küçük, günümüzde katkı maddesi olmayan bir gıdaya ulaşmanın kolay olmadığını, bununla birlikte elimizden geldiği kadar doğal beslenmeye dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Yine sağlıklı yaşamak için spor, yürüyüş gibi aktivitelerin yapılmasını tavsiye etti.
“Ameliyat teknikleri çok gelişti”
Meme kanseri görülme sıklığının artmasıyla birlikte meme kanserindeki tedavi seçeneklerinin de arttığını belirten Küçük, "Bundan 30-40 yıl kadar önce meme kanseri ameliyatları daha agresif ameliyatlar şeklindeydi. Bu ameliyatlarda hastanın memesi ve memenin göğüs kası çıkartılıyordu. Ayrıca koltuk altı lenf bezleri tamamen çıkartılıyordu. Meme derisi de çıkartılıyor ve oradaki deri yerine bacaktan alınan deri konuluyordu. Zamanla bu tarz ameliyatlar ortadan kalktı. Daha sonra sadece memenin alındığı, koltuk altı lenf bezlerinin çıkarıldığı ameliyatlar ortaya çıktı. Koltuk altı lenf bezlerinin çoğunun alınmasının ardından hastalarda çok fazla sayıda tedavisi çok da mümkün olmayan kol ödemi geliştiği gözlendi. Hasta konforunu ciddi şekilde etkileyen bu durumun çözümü için çeşitli çalışmalar yapıldı. Artık koltuk altı lenf bezlerini tamamen temizlemeden de bu ameliyatlar yapılabilmektedir. Hastalarımızın büyük bir kısmında memeyi tamamen çıkarmadan da bu ameliyatı yapabilmekteyiz” dedi.