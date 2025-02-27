Uzmanı uyardı: Oruç tutarken bağışıklığınızı koruyun! İşte, bağışıklığı koruma yolları

"Gün boyu enerjiyi koruyabilmek için protein, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin besinler tüketmek gereklidir." diyen Dyt. Seda Uşarer, "Örneğin; yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları kas kaybını önlerken, ceviz, badem, avokado gibi sağlıklı yağlar vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaya yardımcı olur. Tam tahıllı ekmekler ve yeşil yapraklı sebzeler ise uzun süre tok kalmayı ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Ayrıca, maydanoz, roka, biber gibi C vitamini açısından zengin sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir." şeklinde konuştu.