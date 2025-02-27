Uzmanı uyardı: Oruç tutarken bağışıklığınızı koruyun! İşte, bağışıklığı koruma yolları
Mevsim geçişleri ani hava değişimleri ile bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Beslenmenin ise bağışıklık üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Konuya dair açıklamalarda bulunan ve "Kıştan bahara geçiş döneminde çeşitli solunum yolları hastalıkları ve alerji sıkça görülmektedir. Bu yüzden oruç tutarken vücut direncini korumak gerekli" diyen Diyetisyen Seda Uşarer sahur ve iftarda bağışıklığı desteklemenin etkili yollarını anlattı.
Mevsim geçişleri, vücudun hava değişimlerine adapte olmaya çalıştığı ve bağışıklık sisteminin zayıflayabileceği hassas dönemler olarak biliniyor. Ramazan, bu yıl bahara geçiş dönemine denk gelirken; iftar ve sahurda beslenmeye daha fazla dikkat etmek gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının değişken olduğu bu süreçte grip, soğuk algınlığı ve alerjik hastalıklar sıkça görüldüğünü söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Seda Uşarer, "Sahur ve iftarda bilinçli beslenmek bağışıklığı desteklemenin en etkili yollarından biridir. Oruç sırasında bağışıklığı desteklemek için özellikle sahur öğünü büyük önem taşır." dedi.
"Gün boyu enerjiyi koruyabilmek için protein, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin besinler tüketmek gereklidir." diyen Dyt. Seda Uşarer, "Örneğin; yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları kas kaybını önlerken, ceviz, badem, avokado gibi sağlıklı yağlar vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaya yardımcı olur. Tam tahıllı ekmekler ve yeşil yapraklı sebzeler ise uzun süre tok kalmayı ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Ayrıca, maydanoz, roka, biber gibi C vitamini açısından zengin sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir." şeklinde konuştu.
"İftarda ağır yemeklerden kaçınılmalıdır"
İftarda, ani ve ağır yemeklerden kaçınarak, mideyi rahatlatan besinlerle başlamak gerektiğini söyleyen Dyt. Seda Uşarer, "Ilık bir çorba sindirimi kolaylaştırırken; et, tavuk, balık veya baklagillerden oluşan ana yemekler vücudun protein ihtiyacını karşılar. Sebzelerle zenginleştirilmiş salatalar ve yoğurt tüketmek hem sindirimi destekler hem de bağışıklık sistemini güçlendirir." dedi.