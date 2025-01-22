Uzmanı uyardı! Rahim ağzı kanserinin yüzde 99’una HPV enfeksiyonu neden oluyor

“Her yıl 340 bin kadın bu hastalık sebebiyle yaşamını yitiriyor”

Serviks kanserinin dünyada en sık izlenen jinekolojik kanser olduğunu ifade eden Doç. Dr. Küçükyıldız, “Serviks kanseri dünya genelinde The Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2022 verilerine göre 660 bin yeni vaka ve her yıl yaklaşık 340 bin ölüm ile özellikle gelişmemiş ülkeler için önemli bir sağlık sorunudur. Vakaların yüzde 99’undan fazlasında ise HPV olarak bilinen Human Papilloma Virüs enfeksiyonu bulunuyor. Bu enfeksiyon, kanser öncesi lezyonların oluşması ve bu lezyonların kansere ilerlemesinden sorumludur” dedi.