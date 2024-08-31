Uzmanı uyardı! Sabahları yorgun uyanıyorsanız sebebi fibromiyalji olabilir

“30-50 yaş arası kadınlarda daha sık görülür”

Fibromiyaljinin her yaştan bireyi etkileyebilse de genellikle 30-50 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Lokumcu, “Bu hastalık, sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve zihinsel olarak da hastaları etkileyerek yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Ancak, her hastalıkta olduğu gibi fibromiyaljide de erken tanı ve tedavi büyük önem taşır. Erken teşhis, hastanın hayat kalitesini artırabilir ve semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.