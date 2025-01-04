Uzmanı uyardı: Sigara ve düşük bağışıklık rahim ağzı kanserine neden oluyor

Human Papilloma Virüs (HPV) olarak adlandırılan virüslerin genital bölgede siğillere neden olabileceğini, herhangi bir lezyona neden olmadan inaktif olarak kalabileceğini veya rahim ağzındaki hücrelerde değişikliklere ve rahim ağzı kanserine neden olabileceğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, “Rahim ağzı kanserinin erken evrelerinde hiçbir hastada hiçbir rahatsızlık, bulgu görülmeyebilir." dedi.