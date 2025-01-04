Uzmanı uyardı: Sigara ve düşük bağışıklık rahim ağzı kanserine neden oluyor
Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, rahim ağzı (serviks) kanseri hakkında bilgi verdi. Kaya, “Rahim ağzı kanserinin erken evrelerinde hiçbir hastada hiçbir rahatsızlık, bulgu görülmeyebilir. Kanseri erken dönemde teşhis edebilmek için yıllık rutin smear testi yapılması ve jinekolojik muayene şarttır." dedi.
Rahim ağzı kanseri
Çok sayıda doğum yapmak, sigara tüketimi, HPV enfeksiyonu gibi nedenlerle görülebilen rahim ağzı kanserinin risk faktörleri arasında A ve C vitamini eksikliği de bulunuyor. Yılda bir kez tarama ile kontrol etmesi mümkün olan rahim ağzı kanserinde HPV aşısı da önem taşıyor. Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, rahim ağzı (serviks) kanseri hakkında bilgi verdi.
Human Papilloma Virüs (HPV) olarak adlandırılan virüslerin genital bölgede siğillere neden olabileceğini, herhangi bir lezyona neden olmadan inaktif olarak kalabileceğini veya rahim ağzındaki hücrelerde değişikliklere ve rahim ağzı kanserine neden olabileceğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, “Rahim ağzı kanserinin erken evrelerinde hiçbir hastada hiçbir rahatsızlık, bulgu görülmeyebilir." dedi.
"Kanseri erken dönemde teşhis edebilmek için yıllık rutin smear testi yapılması ve jinekolojik muayene şarttır." diyen Kaya, Hastalığın ilerlemesi durumunda ise kanlı akıntı, ağrı, düzensiz ve fazla kanama, gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Maalesef ki hastalık bulgu vermeye başladığında çoğunlukla ilerlemiş safhaya gelmiş olur” dedi.
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin oluşumunda belli başlı risk faktörleri olduğunu söyleyen Op. Dr. Fatih Mehmet Kaya, “Çok sayıda doğum yapmak, A ve C vitamini eksikliği gibi kötü beslenme şartları, obezite, düşük sosyoekonomik düzey, sigara, genital papillomavirus enfeksiyonu (HPV) ya da CBH rahim ağzı kanseri sebepleri arasında sayılabilir” diye konuştu.