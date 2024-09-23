Uzmanı uyardı: Sonbaharda göz hastalıklarına dikkat!

Klima kullanımının göz sağlığına etkilerinin altını çizen İpçioğlu, "Yoğun klima kullanımı ofis çalışanlarında göz sağlığını ciddi derecede etkiliyor ve kişinin bir göz hastalığı varsa bunu tetikleyebiliyor. Özellikle klimalı ortamlarda göz kuruluğuna yönelik nemlendirici damla kullanılabilir. Düşük derecede olsa sürekli bilgisayara bakan kişilerde gözlük kullanımı yine faydalı olabilir” şeklinde konuştu.