Uzmanı uyardı: Sosyal medya diyetleri çocuklar için risk oluşturuyor

Popüler diyet modellerinin başında; düşük karbonhidrat, yüksek yağ içeren ketojenik diyetler, düşük kalorili açlık diyetleri, öğün yerine geçen tozlar ve içecekler, tek besin diyetleri ve detoks diyetlerinin geldiğini belirten Doç. Dr. Taygun Dayı, "Bu tarz diyetlerin kısa vadede ağırlık kaybı gibi sonuçları olsa da uzun vadede çocuklarda ciddi sorunlara yol açabiliyor" dedi.