Uzmanı uyardı! Uzun süre ayakta çalışmak varis riskini artırıyor

“İlk aşama henüz doğrudan sağlık sorunlarına yol açmaz ancak ilerleyici bir hastalık olması sebebiyle riskli bir durumdur. İlk aşama zamanla ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamaya dönüşebilir. Beşinci veya altıncı aşamada ülser oluşumu ile karakterize edilen kronik venöz yetmezlik oluşmaktadır. Bu tür ülserler, cilde ve deri altı dokuya kan akışının bozulmasından kaynaklanır. Hastalığın ileri evrelerinde akciğer embolisine yol açabilen derin ven trombozu (DVT) komplikasyon olarak ortaya çıkabilir. Bunlar zamanında tedavi ile önlenebilecek çok ciddi hastalıklardır. Varis hastalığı olan kişilerde pıhtı oluşumu riskinin izlenmesi ve önlenmesi önemlidir. Bu nedenle ilk belirtiler ortaya çıktığı anda uzman bir hekime danışılmasını tavsiye ediyoruz."