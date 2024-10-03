Uzmanı uyardı! Uzun süre ayakta çalışmak varis riskini artırıyor
Prof. Dr. Eyüp Murat Ökten, Varisin çoğunlukla kadınları etkileyen estetik bir sorun olduğu düşünülse de aslında erkeklerin de muzdarip olduğu ciddi bir hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ökten, “Genetik yatkınlık, yaş, obezite ve uzun süre ayakta kalma gibi faktörler, varis gelişimine yol açabilen önemli etkenlerdir.” ifadelerini de sözlerine ekledi.
Varis hastalığı, bacaklarda meydana gelen toplardamar genişlemeleriyle oluşur. Uzun süre ayakta durmak veya uzun süre oturmanın hastalığın gelişimindeki önemli etkenler arasında yer aldığını belirten Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Eyüp Murat Ökten, variste genetik faktörlere de dikkat çekerek, "Ailesinde, annesinde, babasında varis problemi olan kişilerde varis hastalığı gelişme potansiyeli yüksektir. Varis hastaları genellikle bacaklarındaki ağrı şikayeti ve damarlarda belirginleşme şikayeti ile başvururlar. Varisin diğer belirtileri; bacaklarda ağırlık hissi, özellikle geceleri kramplar, gün sonunda bacaklarda şişlik, damarları üzerinde kaşıntı ve baskı hissi, cilt yüzeyinde mavi veya mor renkte, kıvrımlı ve şişkin damarlardır." dedi.
Pıhtı oluşumu riski takip edilmeli
Variste renkli doppler ultrasonografi ile tanı konulduğunu belirten Prof. Dr. Eyüp Murat Ökten, “Bu görüntüleme yönteminde toplardamarlardaki genişleme oranları ve geriye kaçış denilen reflü oranları önemlidir” dedi. Varis hastalığının klinik sınıflamaya göre 6 kategoriye ayrıldığını söyleyen Prof. Dr. Ökten, hastalığın aşamalarını hakkında açıklama bulundu.
“İlk aşama henüz doğrudan sağlık sorunlarına yol açmaz ancak ilerleyici bir hastalık olması sebebiyle riskli bir durumdur. İlk aşama zamanla ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamaya dönüşebilir. Beşinci veya altıncı aşamada ülser oluşumu ile karakterize edilen kronik venöz yetmezlik oluşmaktadır. Bu tür ülserler, cilde ve deri altı dokuya kan akışının bozulmasından kaynaklanır. Hastalığın ileri evrelerinde akciğer embolisine yol açabilen derin ven trombozu (DVT) komplikasyon olarak ortaya çıkabilir. Bunlar zamanında tedavi ile önlenebilecek çok ciddi hastalıklardır. Varis hastalığı olan kişilerde pıhtı oluşumu riskinin izlenmesi ve önlenmesi önemlidir. Bu nedenle ilk belirtiler ortaya çıktığı anda uzman bir hekime danışılmasını tavsiye ediyoruz."
"5 milimetreden büyük varisler ağrı ve şişliğe neden olabilir"
Prof. Dr. Eyüp Murat Ökten, varis hastalığının radyolojik olarak 4 kategoride sınıflandırıldığını ve bu sınıflandırmaların, hastalığın ciddiyetini değerlendirmede ve tedavi planlamasında yardımcı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ökten, konuya ilişkin bilgiler verdi.