Uzmanı uyardı: Yaşlanmaya bağlı sağlık sorunları inmeyi tetikliyor

Erken müdahale kritik öneme sahip

İnme tedavisi, inmenin türüne ve hastanın durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Dr. Abdülkadir Dağ, “İskemik inme durumunda zamanında yapılan müdahale, kan pıhtısını çözebilir. Bu amaçla, tPA (doku plazminojen aktivatörü) adı verilen bir ilaç kullanılabilir. Ayrıca bazı durumlarda mekanik trombektomi adı verilen bir yöntemle pıhtının fiziksel olarak çıkarılması da mümkündür. Hemorajik inme ise genellikle cerrahi müdahale gerektirir. Bu, kanama kaynağını kapatma veya kan pıhtılarını boşaltma işlemlerini içerebilir. Her iki durumda da, erken tanı ve tedavi hayati önem taşır. İnme geçiren bireyler, mümkün olan en kısa sürede hastaneye ulaştırılmalı ve tedavi süreci başlatılmalıdır. Erken müdahale muhtemel komplikasyonları azaltabilir ve iyileşme şansını artırır” şeklinde konuştu.